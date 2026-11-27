Tras conmocionar el deporte con su anuncio de retirada, Marc Márquez se sentó ante la prensa para explicar con lágrimas en los ojos sus motivos: "Puedo ganar, puedo luchar, pero empecé a sentir miedo. No el miedo en la moto, de la velocidad".

El piloto de Ducati se retirará el domingo al término del Gran Premio de Valencia. Campeón del mundo de MotoGP por octava vez hace cinco días en Portugal, anunció su retirada este viernes justo antes de los ensayos libres.

- Una temporada "al límite" -

"Estoy feliz y orgulloso, no de mi carrera, pero de haber conocido a grandes personas en diferentes equipos. También por mi carácter y mi persona en MotoGP. La razón de mi retirada, a veces no encuentro. A veces necesitaba entender la situación. Pero este año estaba muy al límite".

- Las razones -

"En marzo era muy optimista pero no sabía que tendría que pasar por otra operación y la debilidad del brazo va a más. Puedo ganar, puedo luchar, pero empecé a sentir miedo. No el miedo en la moto, de la velocidad. Es una lesión que no me afecta en la vida personal, pero después de Indonesia, después del brazo tuve doble visión, después de Le Mans también doce horas... Somos humanos, la pasión está ahí, me siento competitivo, pero hay que parar".

- ¿Cuándo tomó la decisión? -

"Después de Motegi (31 mayo), la única persona que lo sabía era mi hermano Álex, porque decidí anunciarlo hoy porque era la única manera de luchar por el título este año. Hablar de esto me quitaba energía y lo hablé con mi hermano, como siempre. Gané pero la decisión ya estaba tomada, acabase en mejor o peor manera".

- Álex Márquez, el confidente -

"Solo lo sabía Álex, fue difícil y recibí un mensaje de una leyenda de MotoGP que me dijo: 'Prométele algo a tu cuerpo y te dará un extra'. Le prometí que iba a ser la última vez en los circuitos y me dio ese extra. Estaba sufriendo y los resultados lo camuflaban, pero tenía un objetivo y fui a por él".

"Álex me conoce muy bien y sabe que si le digo algo es porque está decidido. A veces me dice las cosas y cuando se lo dije, estaba completamente de acuerdo porque sabía todos mis problemas. Guardé el secreto y la decisión. Mi padre lo supo anoche y mi madre esta mañana, esa ha sido mi manera".

- ¿Retirada definitiva? -

"Por supuesto que es una pregunta que no puedo responder ahora, pero es difícil pasar del 100% al 0% y volver. Seguiré pilotando porque amo el motociclismo y ayudando a Álex, pero la vida continúa. Será un shock y necesitaré tiempo para saber qué necesito en mi próxima vida".

- "Seguir ligado a este mundo" -

"Quiero seguir ligado en este mundo, en MotoGP... Por supuesto que no sé cuál será mi futuro. Habrá otras personas en el circuito y con los años, creas una especie de familia. Pero lo más importante es que empecé y terminé de la misma manera, entendiendo el motociclismo de la misma manera. El año que viene seguiré cerca de MotoGP porque Álex sigue compitiendo y es la persona más importante de mi vida".

- Sentimental y 'killer' -

"Soy sentimental en mi vida personal, pero en la deportiva soy un 'killer'. Es verdad que no tienes la misma filosofía con 20 que con 33 años. Me siento feliz, mis padres están siempre muy cerca de mí, y la vida continúa. Ahora mismo me siento competitivo, pero la razón es el riesgo. Hay que ponerlo en una balanza y ahora lo que puedo conseguir es menor que el riesgo".