Marcando el paso en la U17

Felipe Baloy fue oficializado el pasado lunes como nuevo director técnico de la Selección Sub-17 Masculina de fútbol de Panamá y el grupo de jugadores a su cargo solo tendrán libres los días 24, 25 y 31 por Navidad y Año Nuevo, el resto hasta el 30, seguirán entrenándose.

Así lo dio a conocer la Federación Panameña de Fútbol, en un comunicado, donde expresa que las prácticas iniciaron la semana pasada, en las instalaciones del COS Sports Plaza, con un listado aproximado de unos 35 futbolistas del plano local.

El objetivo: afinar todos los detalles de cara al próximo Campeonato Sub-17 de Concacaf 2026, a realizarse en el mes de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá (sede del grupo B), el cual otorgará cupos a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

La escuadra juvenil panameña tiene programado debutar en este torneo clasificatorio el próximo jueves 5 de febrero frente a su similar de Dominica. El elenco canalero se ubica en el grupo B, de la competición, junto a las selecciones juveniles de Nicaragua, Guadalupe, Anguila y Dominica.

Baloy asume el rol de entrenador de la Sub-17 por primera vez en su carrera, con el apoyo de Wess Torres, como asistente técnico; Salvador Márquez, en la preparación física; Manuel Torres, preparador de porteros; y Luis Rojo, encargado del análisis de video.