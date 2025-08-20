Deportes

Marlins, con pasión por el agua

El club chiricano cumple 45 años, este 2025, de formar a atletas e incentivar el amor por la natación en la provincia

Cortesía | Foto actual del grupo con atletas nuevos y en formación.
Cortesía | El Marlins Abiud Carrera en acción.
ML | Rosalee Wenhame.
Yalena Ortiz
20 de agosto de 2025

El club de natación Marlins de Chiriquí, fundado en 1980 por la profesora Dayra Rojas, inició en el área de Dolega, donde, por la falta de una piscina, los entrenamientos se realizaban en el conducto que conectaba el río y la represa, conocido como “Caño de Dolega”.

Posteriormente, se trasladaron a Bugaba, utilizando las instalaciones de la Feria, y más adelante a la piscina Erick Del Valle, de tan solo 15 metros. Con el apoyo del representante de ese entonces, Lorenzo Acosta, se logró gestionar la construcción de la piscina olímpica de David, donde actualmente desarrollan sus entrenamientos.

“Nuestros objetivos actuales están centrados en el desarrollo integral de nuevos atletas, con énfasis en el alto rendimiento, el dominio de los estilos básicos, la mejora técnica y el fortalecimiento de valores como la disciplina, la constancia y el respeto por el entrenamiento”, explicó la profesora Rojas.

Con 45 años de historia, el lema que los identifica es “Nadando con pasión, fuerza y orgullo”. Hoy cuenta con aproximadamente 30 atletas en distintas categorías, desde los 6 años hasta máster (adultos). Las prácticas incluyen tanto la formación competitiva como la enseñanza de la natación para todas las edades.

“Promovemos hábitos deportivos saludables, el incremento de la resistencia y capacidad aeróbica, el desarrollo de la coordinación, la fuerza y la flexibilidad, así como la participación en competencias internas y externas, fomentando el sentido de pertenencia y el trabajo en equipo”, afirmó la entrenadora.

30
atletas en distintas categorías, desde los 6 años hasta máster.
Destacados Marlins chiricanos

ml | Entre los atletas formados por este club chiricano se destacan: Yoliani Rojas y Raúl Alvarado, quienes compitieron en el CAMEX 2004 (Centroamérica, Caribe y México). También se incluyen a Joselynne Delgado, Nicole Delgado, Nathaly Vásquez y Marcela Cortés, seguidas por Abiud Carrera, quienes han representado al país en los juegos internacionales, y Rosalee Wenhame, actual poseedora del récord nacional en los 1,500 metros libres (categoría 15-17 años), becada en la Universidad de Milligan, Estados Unidos.

De interés

Para más información sobre las inscripciones y horarios, a través de su cuenta de Instagram o a los teléfonos 6677-4828 y 6264-5757.

El lema que los identifica es “Nadando con pasión, fuerza y orgullo”.

El club de natación Marlins de Chiriquí, fue fundado en 1980 por la profesora Dayra Rojas.

Practican en la piscina olímpica de David, en la provincia de Chiriquí.

“Nuestro propósito es que niños y jóvenes descubran el amor por el deporte, crezcan en un ambiente sano y disfruten cada brazada”.
