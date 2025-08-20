$!Marlins, con pasión por el agua

El club de natación Marlins de Chiriquí, fundado en 1980 por la profesora Dayra Rojas, inició en el área de Dolega, donde, por la falta de una piscina, los entrenamientos se realizaban en el conducto que conectaba el río y la represa, conocido como “Caño de Dolega”.

Posteriormente, se trasladaron a Bugaba, utilizando las instalaciones de la Feria, y más adelante a la piscina Erick Del Valle, de tan solo 15 metros. Con el apoyo del representante de ese entonces, Lorenzo Acosta, se logró gestionar la construcción de la piscina olímpica de David, donde actualmente desarrollan sus entrenamientos.

“Nuestros objetivos actuales están centrados en el desarrollo integral de nuevos atletas, con énfasis en el alto rendimiento, el dominio de los estilos básicos, la mejora técnica y el fortalecimiento de valores como la disciplina, la constancia y el respeto por el entrenamiento”, explicó la profesora Rojas.

Con 45 años de historia, el lema que los identifica es “Nadando con pasión, fuerza y orgullo”. Hoy cuenta con aproximadamente 30 atletas en distintas categorías, desde los 6 años hasta máster (adultos). Las prácticas incluyen tanto la formación competitiva como la enseñanza de la natación para todas las edades.

“Promovemos hábitos deportivos saludables, el incremento de la resistencia y capacidad aeróbica, el desarrollo de la coordinación, la fuerza y la flexibilidad, así como la participación en competencias internas y externas, fomentando el sentido de pertenencia y el trabajo en equipo”, afirmó la entrenadora.