Márquez, a reaccionar en Aragón para seguir en la carrera por el título

Con la decepción de hace tres semanas en Silverstone aún reciente, el vigente campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez (Ducati), busca reaccionar en Aragón este fin de semana para seguir soñando con revalidar su corona.

Tras un séptimo puesto en Inglaterra, el español vio a su compatriota Jorge Martín (Aprilia), ganador de la carrera esprint y segundo en el Gran Premio, aumentar la ventaja al frente del campeonato cuando todavía quedan diez carreras por disputarse.

"Si queremos tener una mínima opción de luchar por el título, significa que en los circuitos teóricamente favorables toca sacar el máximo", afirmó Márquez.

"Sacar el máximo es intentar estar, gestionar la situación de la mejor manera para luchar mínimo por ese podio y si se puede, por la victoria", dijo el vigente campeón de MotoGP este jueves en rueda de prensa.

El catalán, de 33 años, tiene que recortar una diferencia de 40 puntos y confía en aprovechar el regreso a uno de sus circuitos más favorables para lograrlo.

Desde hace 15 años, Márquez ha sumado siete victorias y un segundo puesto en once Grandes Premios de MotoGP disputados en el circuito de Alcañiz.

En 2024, en particular, puso fin a casi tres años de sequía al imponerse a los mandos de su Ducati-Gresini.

- "Un circuito que me gusta" -

"Es el tipo de circuito en el que soy rápido desde el principio. Es un circuito que me gusta. Independientemente del resultado, me encanta rodar aquí", reconoció.

Todavía con molestias en su brazo derecho, lesionado y operado a final de la pasada temporada y de nuevo en mayo, el siete veces campeón del mundo debería tener cierto alivio en el trazado aragonés.

"Aquí debería ir mejor para el brazo derecho porque hay curvas a la izquierda y tengo fuerza en las curvas a izquierdas, pero me gustaría ser competitivo en todas las próximas carreras", explicó.

Como en Silverstone, donde el español Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse) se llevó la victoria, las Aprilia, las mejores motos de la parrilla esta temporada, deberían ponérselo difícil.

"Está claro que tienen algo este año, porque los cuatro pilotos de Aprilia son muy rápidos en todos los circuitos, sobre todo en los que tienen curvas rápidas como Assen y Silverstone", afirmó Márquez.

"Aquí tenemos una variedad de curvas, así que ya veremos. Me siento bien con mi moto y sé que si le saco todo el potencial puedo luchar por la victoria", añadió.

Al margen de esta batalla en cabeza, el GP de Aragón estará marcado este fin de semana por el regreso a pista del francés Johann Zarco (Honda-LCR), solo tres meses después de haber sufrido un espectacular accidente y serias lesiones en la rodilla izquierda.

"Mi regreso va a ir bien (...) Los entrenamientos que he hecho han sido suficientes para devolverme la confianza. Creo que voy a recuperar rápido las sensaciones. Es como la bicicleta, no se olvida", declaró el jueves a la AFP el veterano piloto.