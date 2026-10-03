Márquez golpea primero en Japón, Martín minimiza daños pese a sanción

Marc Márquez (Ducati) ganó el sábado la carrera esprint del Gran Premio de Japón en el circuito de Motegi, donde el líder del Mundial, Jorge Martín (Aprilia), terminó en tercera posición pese a una sanción.

El brasileño Diogo Moreira (Honda-LCR) aprovechó la penalización a Martín y a Enea Bastianini (KTM-Tech3) —que se salieron unos centímetros de los límites de la pista en la última curva— para subir de la cuarta posición al segundo escalón del podio, su primer cajón en esprint desde su llegada a MotoGP.

Pese a la sanción, Martín quedó en tercera posición, minimizando la pérdida de puntos respecto a Márquez, su principal rival por el campeonato.

A un día del GP de Japón, Márquez, que sueña con conquistar un décimo título mundial en todas las categorías, se sitúa a 7 puntos de Martín en el Mundial.

El catalán, segundo en la parrilla, tomó la mejor salida y adelantó por el interior de la segunda curva a Martín para ponerse en cabeza. Rápidamente tomó una pequeña ventaja y cruzó la meta sin verse amenazado.

"Hicimos algunos pequeños cambios para la carrera esprint [después de la clasificación], me sentí mejor y pude hacer una buena carrera. Mañana lo haremos aún mejor", celebró Márquez.

Por detrás, su hermano Álex (Ducati-Gresini) se cayó en la primera vuelta, tras apurar demasiado en la frenada de la segunda curva, y golpeó la KTM de Pedro Acosta y la Ducati-VR46 de Fabio Di Giannantonio. Todos abandonaron.

"Tampoco hace falta hacer cuatro adelantamientos en una sola frenada", señaló Acosta sobre la arriesgada acción de Márquez.

- Problemas de neumático para Martín -

Una vez el mayor de los hermanos Márquez se hizo con el liderato, la carrera para Jorge Martín pasó por gestionar la excesiva degradación de su neumático trasero, para defender su segunda posición.

"Creo que estamos haciendo un gran trabajo, pilotando muy cerca de Ducati y Marc. Hoy, sin la goma así, hubiese seguido a Marc hasta el final", valoró Martín a DAZN España.

En los últimos metros de carrera, el madrileño, campeón del mundo en 2024, llegó a la curva 10 del circuito perseguido por Bastianini. Ambos se salieron unos centímetros de pista, y el mayor beneficiado fue Moreira, que pasó de la cuarta a la segunda posición por la sanción a ambos pilotos.

"Hoy era el día, hemos tenido mucha suerte pero hemos sabido aprovecharla. Estoy muy contento y hay que disfrutar de momentos así", declaró el brasileño a DAZN España.

Por su parte, Martín lamentó la pérdida de posición pero reconoció el error.

"Estoy un poco enfadado conmigo mismo por el hecho de tocar el verde, porque es una posición gratis (...) Estaba tan concentrado en intentar salir bien de esa curva que he tenido que salir con más ángulo y he tocado el verde", indicó Martín sobre el incidente.