Marruecos reencuentra en Brahim Díaz a su director de juego perdido

Brahim Díaz se había perdido tras su Panenka fallado en la caótica final de la Copa de África, pero contra Canadá por fin se reencontró con su papel de director de juego de Marruecos, que chocará ante Francia el jueves en cuartos de final del Mundial.

Su gesto fallido ante Senegal en enero le acarreó una multitud de críticas que le costó olvidar, según los seguidores de los Leones del Atlas, pese a su estatus de mejor jugador y máximo goleador (5 goles) del torneo africano disputado en casa.

Y su aporte ofensivo estuvo muy lejos de las expectativas en los tres primeros partidos de la Copa del Mundo de 2026.

Sin embargo, el centrocampista de 26 años conservó la confianza del seleccionador Mohamed Ouahbi, que lo ha defendido sin descanso en las ruedas de prensa y lo mantuvo en el once titular.

"Es un jugador muy, muy grande, nos va a aportar mucho. Espero más de él porque es uno de mis mejores jugadores y vamos a darle el apoyo y la confianza que necesita para que rinda", aseguró Ouahbi tras la victoria contra Haití (4-2) en la primera ronda.

- Transformación mundialista -

Desde el arranque de la máxima cita del fútbol el jugador del Real Madrid ha experimentado una transformación un tanto espectacular.

Menos solista y más trabajador en el centro del campo, Díaz ha dado cuatro pases decisivos, la mejor cifra para un africano en un Mundial, dos de ellos contra Canadá en octavos (3-0).

"Estoy muy contento con todo lo que aporto, con todo lo que hago para ayudar a mis compañeros", explicó tras la clasificación.

"Lo más importante es lo que logramos como equipo", añadió el futbolista merengue, alabando la "mentalidad increíble" de los Leones.

Como muchos de sus compañeros, el 10 nació fuera de Marruecos, en su caso en Málaga, España, y eligió representar el país de su padre hace apenas tres años, después de haber jugado para la Roja. Y no se arrepiente de su decisión.

"Las cosas están yendo muy bien, de verdad. Estoy muy contento con lo que estoy logrando, porque creo que el apoyo que he recibido, el cariño que he recibido de todo Marruecos desde mi llegada, han sido increíbles", explicó.

"Y poder reflejarlo en el campo y dar lo mejor de mí mismo es algo único", subrayó.

- Soñar con la final -

El exinternacional Abdelaziz Bennij dijo a la AFP que espera que Díaz "recupere rápidamente todo su esplendor".

"Brilla más en el trabajo defensivo que en la definición, y ese es probablemente el eslabón que aún nos falta", afirmó.

Otro ex León del Atlas, Aziz Bouderbala, confió las esperanzas de su país de llegar más lejos que nunca en Norteamérica 2026 al talento del centrocampista.

"Si Brahim Díaz eleva un poco más su nivel, Marruecos puede alcanzar la final e incluso conquistar el título", afirmó a la AFP.

Tras la semifinal perdida contra Francia en el Mundial de Catar 2022, Mohamed Ouahbi fijó como objetivo para este torneo llegar a disputar el juego por la corona.

La misión tendrá un duro obstáculo en Foxborough, cerca de Boston, donde se toparán en los cuartos de final con los ultrafavoritos Bleus de Kylian Mbappé y Michael Olise.

"Marruecos ha entrado en una nueva era, una era en la que debemos creer en nuestra capacidad para ser campeones del mundo", aseguró el DT tras el partido contra Haití.

Para el equipo proclamado campeón de África en los despachos, una decisión impugnada por Senegal ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, colgarse la estrella sería una hazaña enorme. Y también para su 10, Brahim Díaz.