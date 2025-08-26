Más cerca de México

Hay recorte en el listado de convocados para los entrenamientos de la preselección nacional U15, camino al Premundial de Ciudad Juárez que se jugará del 12 al 19 de septiembre.

La Federación Panameña de Béisbol detalló que se mantendrán en las prácticas, en el estadio Rod Carew, los siguientes lanzadores: Jeykel Baules, Johan Camarena, Alexis González, Juan Lozada, Roberto Martínez, Fernando Pérez, Ahdair Pinilla, Akian Solis y Abraham Wright. Como receptores: Melkis López, Omar Osorio y Joel Vergara; en el cuadro interior: Jesús Arosemena, Jaime Escudero, Juan Galvéz, Javier González, Nicolás Sánchez y Omar Vargas; y los jardineros: Isaac Achurra, Gabriel De Gracia, Edward Delgado, Miguel Jaén y Daniel Long.

El equipo, bajo las riendas de su timonel, el ex grandes ligas, Ángel Chávez, retomó los entrenamientos ayer, lunes 25 de agosto.

“Hemos estado trabajando duro en fundamentos, queremos reforzar algunas zonas del juego y hemos tenido partidos de preparación. Para este fin de semana se hará el primer recorte de peloteros”, afirmó Chávez.