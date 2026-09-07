Más de 160 atletas compiten en el Magma International Pro Fights de jiu jitsu

Más de 160 atletas de distintas nacionalidades y academias participaron ayer en el Magma International Pro Fights, celebrado en el Centro de Combates de Pandeportes, donde se disputaron competencias de jiu jitsu en distintas categorías.

En la clasificación general por equipos, Serpente terminó en el primer lugar con 151 puntos, seguido por GFTeam Panamá, con 129, y Jiu Jitsu Shiaikan, con 127.

La jornada también incluyó las categorías profesionales de No Gi, en las que dos atletas de Chiriquí se quedaron con los títulos. Roynee Menéndez, de Serpente Chiriquí, se coronó campeón en la categoría de más de 77 kilogramos, mientras que Miguel “Candanga” Garrido, de Apes, ganó el título en menos de 77 kilogramos.

Ambos campeones recibieron cinturón de campeonato, premio en efectivo, patrocinio de Vitamin Shoppe e inscripción gratuita al Panamá Open.

El torneo contó con el apoyo de la Asociación de Jiu Jitsu de Panamá y Pandeportes y forma parte del calendario competitivo de esta disciplina en el país.

El próximo evento anunciado es el AJP Tour Panamá, programado para el 11 de octubre en el Centro de Entrenamiento Atheyna Bylon.