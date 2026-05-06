Más de 30 mil estudiantes participarán en los Juegos Intercolegiales y la Copa Intercolegial de Fútbol

Más de 30 mil estudiantes de las 16 regiones educativas del país participarán este año en la Copa Intercolegial Panamá de Fútbol y los Juegos Intercolegiales Meduca, dos competencias organizadas por el Ministerio de Educación (Meduca) que arrancarán en mayo y julio, respectivamente.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, señaló que los estudiantes demostrarán sus habilidades en distintas disciplinas deportivas, iniciando con el fútbol. Además, indicó que la competencia también promueve valores como el respeto, la disciplina y la solidaridad.

El inicio de la Copa Intercolegial Panamá de Fútbol está programado para el próximo 11 de mayo y contará con la participación de centros educativos de todo el país.

El estudiante de undécimo grado del Instituto América, Icker Martínez, afirmó que espera un torneo competitivo por el nivel de los equipos participantes. “Espero mucha técnica y que sea un excelente torneo, que haya diversión y que no falten las risas, que no falte la lucha. Al final, competimos, pero conoceremos a deportistas de otras regiones.”.

Por su parte, los Juegos Intercolegiales iniciarán el 22 de julio e incluirán 11 disciplinas deportivas, entre ellas béisbol, futsal, softbol, voleibol de playa, natación, ajedrez y atletismo. La competencia servirá además como preparación rumbo a los Juegos CODICADER Honduras 2026.

El director técnico del Instituto Panameño de Deportes, Jaime Penedo, destacó la importancia del deporte escolar en la formación de nuevos atletas.

“Que ellos compitan y que puedan sentirse parte del entorno y de la estructura deportiva, eso es muy positivo. No es un secreto, el semillero de nosotros está en el deporte escolar. Felicitamos al Meduca, los juegos intercolegiales son realmente importantes, y repito, generan una estructura en los chicos de querer competir y ganarse un lugar y eso hay que mantenerlo”, agregó Penedo.