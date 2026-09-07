Mas y Ayuso lideran la selección española para el Mundial de Ciclismo

El actual líder de la Vuelta a España, Enric Mas, y Juan Ayuso, lideran la selección española que competirá en el mundial de ciclismo en la localidad canadiense de Montreal del 20 al 27 de septiembre.

Mas y Ayuso disputarán la prueba en línea, según desveló este lunes el seleccionador español, Alejandro Valverde.

Los dos estarán acompañados en la prueba en ruta por Carlos Verona, Raúl García Pierna, Iván Romeo, Marcel Camprubi, Igor Arrieta y Markel Beloki.

Romeo disputará también la competición de contrarreloj junto con Pablo Castrillo.

"Iremos con opciones a una carrera muy abierta tras la caída de Tadej Pogacar" en la Vuelta a España y su ausencia en Montreal, dijo este lunes Valverde.

"Enric está demostrando que va a llegar al Mundial en una condición muy buena tras La Vuelta. Tenemos una oportunidad de hacerlo fenomenal", añadió el seleccionador español.

En la competición femenina, la selección española estará encabezada por Mavi García, medalla de bronce en el mundial de Ruanda del pasado año, y Paula Blasi, también bronce en la categoría Sub-23.

Ambas estarán acompañadas para la prueba en ruta por Usoa Ostolaza, Mireia Benito, Sara Martín y Sandra Alonso.

Blasi y Benito serán las encargadas de competir en la prueba contrarreloj.

"Contamos con la experiencia de Mavi, que ya sabe lo que es subir al podio y que prepara muy bien siempre estas citas, y con la irrupción y el talento de una Paula que está haciendo una gran temporada", dijo la seleccionadora española, Gema Pascual.

Blasi llegará al mundial de Montreal tras ganar la Vuelta a España en mayo y la Volta a Catalunya.