Matheus Cunha, lesionado, queda fuera de Brasil para el cierre de las eliminatorias

El atacante Matheus Cunha fue dado de baja de la selección brasileña para la doble fecha de cierre de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 por lesión, anunció la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

"Tras una conversación entre los equipos médicos del Manchester United y la Seleçao, Matheus Cunha ha sido dado de baja de la convocatoria", explicó la CBF en un comunicado, alegando una "lesión muscular".

Matheus Cunha, de 26 años y llegado a Manchester United este verano (boreal) procedente del Wolverhampton, fue sustituido en el minuto 28 tras sufrir una distensión muscular en la victoria de los Diablos Rojos por 3-2 ante el Burnley en Old Trafford, en Mánchester, por la tercera fecha de la Premier League.

En su lugar, el seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, convocó al extremo Samuel Lino, exjugador del Atlético de Madrid que fichó por el Flamengo a finales de julio.

Ancelotti lidia con una serie de ausencias: Matheus Cunha es el cuarto jugador de su lista inicial anunciada el lunes dado de baja por lesión, tras Joelinton (Newcastle United), Alex Sandro (Flamengo) y Vanderson (AS Mónaco).

Ya clasificado para el Mundial de Norteamérica de 2026, Brasil recibirá a Chile el jueves en el Estadio Maracaná, en Rio de Janeiro, y visitará el martes 9 de setiembre a Bolivia en El Alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar.