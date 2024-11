Matteo Berrettini, el otro héroe italiano de la Copa Davis

Eclipsado evidentemente por el número 1 Jannik Sinner, Matteo Berrettini (35º) es el otro héroe de la tercera Copa Davis del tenis italiano, lograda este domingo en Málaga al batir a Países Bajos en la final.

"En mi cabeza me siento muy fuerte. Mentalmente, cuando juego para Italia, tengo una energía suplementaria", afirmó el jueves el coloso romano (1,96 m y 95 kg según la ATP) tras la clasificación para las semifinales.

- Refuerzo de última hora -

Unos días antes Berrettini ni estaba en el equipo. Fue convocado in extremis para sustituir a Flavio Cobolli (32º) y la decisión se convirtió en un acierto para el capitán Filippo Volandri.

El gran sacador, 28 años y antiguo número seis mundial, ganó los cinco partidos de individuales de Copa Davis que ha disputado en 2024.

Su victoria en semifinales el sábado ante Thanasi Kokkinakis (77º), remontando un primer set perdido para imponerse en dos horas y 43 minutos, fue su gran momento en individuales.

"No me dejó ninguna oportunidad con su servicio", señaló el australiano tras sufrir 14 directos en un duelo que perdió 6-7 (6/8), 6-3 y 7-5.

Opinión similar para Botic van de Zandschulp (80º), batido en la fase de grupos en septiembre y el domingo en la final por Berrettini.

El italiano con la gorra al revés firmó 16 'aces' ante el neerlandés, derrotado 6-4 y 6-2 en 1 hora y 16 minutos.

En cuartos contra Argentina Filippo Volandri había preferido contar con Lorenzo Musetti (17º) para el primer partido de individuales.

No salió bien y perdió 6-4 y 6-1 ante Francisco Cerúndolo (30º).

Horas más tarde Berretini saltó a la pista con Sinner para lograr el pase en el punto decisivo de dobles ante la veterana dupla argentina formada por Máximo González y Andrés Molteni.

"Cuando juegas con Jannik te quita un poco de presión", bromeó Berrettini en la rueda de prensa posterior.

"Jugó un partido increíble y me dio mucha confianza", devolvió, a su lado, el número 1.

- 'Muy sólido' -

"Cuando tienes una amistad también fuera de la pista te sientes más seguro en los momentos delicados", añadió Sinner.

Berrettini era la gran esperanza del tenis italiano hasta la irrupción del pelirrojo. En 2021 alcanzó la final de Wimbledon, convirtiéndose en el primer jugador del país en pelear por un título de Grand Slam desde Adriano Panatta en 1976.

El diestro fue también el primer jugador italiano en alcanzar los cuartos de final de los cuatro 'grandes'.

Prueba de su polivalencia, en Málaga ha brillado en pista dura 'indoor' pero los diez trofeos que tiene en su palmarés los ganó en hierba -dos ediciones del prestigioso Queen's- o en tierra batida.

- 'Tener salud' -

Este curso, en el que ha comenzado a levantar la cabeza tras un par de temporadas marcadas por las lesiones, levantó tres ATP 250: Marrakech, Gstaad y Kitzbühel

"Creo que he tenido un año muy sólido", señaló el sábado. "Lo que me está costando y lo he sentido durante el año es no haber jugado contra los mejores durante tanto tiempo".

"Lleva un poco de tiempo ser regular, creo que he mejorado algunos aspectos de mi juego, pero el nivel medio es muy elevado", continuó.

Ausente en la victoria de Italia en la Davis de 2023, también en Málaga, esta vez se dio el placer de ser protagonista.

"Me siento increíble, si ganas es mejor, pero tener salud, estar aquí y disfrutar de esta atmósfera es lo más importante para mí, lo he echado de menos", dijo este domingo tras su partido.

"No estaba aquí el año pasado y es evidentemente una emoción diferente para nosotros. ¡Gracias Matteo!", añadió Sinner tras el triunfo final.