Mavericks reemplazarán a Kidd con el entrenador campeón universitario (medios)

Los Dallas Mavericks nombrarán como nuevo entrenador a Dusty May, el técnico que guió a los Michigan Wolverines al título del básquet universitario con el español Aday Mara como figura, avanzaron este lunes medios estadounidenses.

May, de 49 años, tendría su primera oportunidad para dirigir en la NBA como reemplazo de Jason Kidd, que en mayo fue despedido tras cinco temporadas con la franquicia texana.

El técnico emergió como candidato para los bancos de la NBA tras guiar el pasado abril a Michigan a su primer triunfo en el torneo del básquet nacional universitario (NCAA) desde 1989.

Bajo su mando, el pívot Aday Mara se convirtió en el primer jugador español en ganar ese título.

May será el primer entrenador jefe del básquet universitario en saltar a la NBA desde que John Beilein fue contratado por los Cleveland Cavaliers en 2019, recordó la cadena ESPN, primera en avanzar la inminente llegada de May a los Mavericks.

En Dallas, el entrenador estará a cargo de un plantel que, tras la traumática venta de Luka Doncic a los Lakers, debe ser reconstruido en torno al joven fenómeno Cooper Flagg.

El ala-pívot, una de las mayores joyas de futuro de la liga, fue elegido Mejor Novato de la pasada temporada, en la que Dallas quedó fuera de los playoffs motivando la salida de Kidd.