McIlroy se afianza en cabeza del Masters y Rahm lucha por pasar el corte

Defensor de la chaqueta verde, Rory McIlroy se hizo con el liderato en solitario del Masters de Augusta este viernes en un fulgurante arranque de su segunda ronda, mientras el español Jon Rahm confiaba en seguir vivo para el fin de semana decisivo.

Rahm se rehízo de su desastrosa primera vuelta del jueves, que terminó con una tarjeta de 78 golpes, seis bajo par, que lo dejaba en serio riesgo de no superar el corte este viernes.

De vuelta al Augusta National a primera hora de la mañana, el español se arremangó para eludir una vergonzosa eliminación.

Rahm, ganador del torneo en 2023, conectó sus dos primeros birdies de esta edición en los primeros cinco hoyos y cerró el recorrido en 70 golpes (-2).

El jugador vasco ocupaba provisionalmente el puesto 48 con un acumulado de +4, el límite para los jugadores que superaban el corte.

Otro antiguo campeón, el estadounidense Scottie Scheffler, retrocedió el viernes con una tarjeta de 74 golpes (+2) que lo descendía al puesto 21.

El número uno mundial, y gran favorito al trofeo, se encontraba a una considerable distancia de siete golpes de la cima de la clasificación, que ostentaba McIlroy.

El norirlandés, que compartió el jueves el liderato con el estadounidense Sam Burns, se distanció rápidamente con una racha de tres birdies seguidos entre el hoyo dos y el cinco.

El vigente campeón tropezó después con un bogey y avanzaba con un acumulado de -7 tras seis hoyos, que le otorgaba una ventaja de dos golpes sobre el inglés Justin Rose y de tres sobre un grupo de jugadores entre los que estaba Burns.

McIlroy, de 36 años, trata de convertirse este domingo en el cuarto campeón de Augusta en revalidar el título, después de que lo lograran Jack Nicklaus, Nick Faldo y Tiger Woods, gran ausente en esta edición 90 del Masters.