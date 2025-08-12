Medallista olímpico de 100 metros Fred Kerley suspendido por la Unidad para Integridad de Atletismo

El atleta estadounidense Fred Kerley, dos veces medallista olímpico de los 100 metros planos (plata en Tokio 2020 y bronce en París 2024), fue suspendido provisionalmente, anunció el martes la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU).

Kerley, también campeón mundial de la distancia en 2022, está suspendido por "incumplir con sus obligaciones de localización" antidopaje.

Los atletas de alto nivel están sujetos a estrictos requisitos de paradero (domicilio, campos de entrenamiento, competiciones) y deben proporcionar una franja horaria y un lugar cada día para poder someterse a pruebas antidopaje sorpresas, sin previo aviso.

Tres incumplimientos de estos requisitos (una prueba no realizada, una "no presentación" o información inexacta detectada por la agencia antidopaje) en menos de un año son sancionables.

Kerley, de 30 años, ha forjado un palmarés notable en tan solo unos años tras decidir abandonar su especialidad principal, los 400 m (bronce mundial en 2019, plata mundial en los 4x400 m en 2017), para centrarse en la prueba reina de la velocidad, los 100 metros.

Tras su sorpresiva medalla de plata en los Juegos de Tokio 2020, celebrados en 2021 por la pandemia, escoltando al italiano y ganador del oro Marcell Jacobs, Kerley se coronó campeón del mundo en su tierra natal, en Eugene, en 2022 (con un tiempo de 9,76 segundos).

Posteriormente ganó otra medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París en 2024.

El anuncio de su suspensión provisoria añade un nuevo episodio a su ya caótico 2025.

Kerley se retiró del campeonato de atletismo de Estados Unidos hace dos semanas, por lo que no pudo ser seleccionado para el Mundial de Tokio, que se celebra del 13 al 21 de septiembre.

A principios de mayo fue arrestado en Miami tras un altercado en el hotel oficial de los atletas que compiten en el Grand Slam Track, un nuevo circuito inaugurado este año por Michael Johnson.

En enero también había sido arrestado en esa ciudad del estado de la Florida tras una acalorada discusión con la policía.

En otro caso, fue acusado y procesado en enero por violencia doméstica contra la madre de sus hijos. Se declaró inocente en ambos casos.