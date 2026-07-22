Medellín y Vasco da Gama igualan 2-2 en un duelo de remontadas en la Sudamericana

Independiente Medellín y Vasco da Gama igualaron 2-2 este miércoles en Colombia en la ida de los playoffs de acceso a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, en un partido que ganó intensidad tras el descanso tras un dominio absoluto del club brasileño en la primera mitad.

John Montaño, autor de un doblete a los 45+4' y 72 minutos, marcó los goles del DIM, que mostró una mejor faceta ofensiva en la segunda parte durante el estreno de Amaranto Perea como su entrenador, tras su paso como asistente de Néstor Lorenzo en la selección colombiana.

El Gigante da Colina encontró el empate parcial con un autogol del uruguayo Joaquín Varela (46'), quien intentó anticiparse para evitar un remate rival, y rescató la igualdad definitiva con el argentino Claudio Spinelli (86'), que culminó un contragolpe para sellar el 2-2.

El empate dejó la serie abierta y todo se definirá el próximo miércoles en Rio de Janeiro. El ganador enfrentará al Olimpia de Paraguay en los octavos.

El partido en el estadio Atanasio Girardot se disputó sin público debido a una sanción de cinco fechas impuesta por la Conmebol al DIM tras los incidentes registrados ante Flamengo en mayo, durante un partido de la cuarta jornada del Grupo A de la Libertadores.

- El campeón defensor al ruedo -

Tras un frustrante paso por la Libertadores 2026, donde quedó eliminado en la fase de grupos, Lanús vuelve al torneo que lo consagró en 2025. El Granate tendrá ahora el desafío de defender su corona desde los playoffs.

El elenco argentino recibe el miércoles al Cienciano de Perú, ganador del certamen continental en 2003.

En Lima, Sporting Cristal es local ante el Red Bull Bragantino en busca de recuperar protagonismo internacional luego de quedar eliminado de la Libertadores.

La "Massa Bruta" finalizó segunda en el grupo que ganó el argentino River Plate, mientras que el cervecero peruano accedió a esta instancia tras terminar tercero en el Grupo F de la Libertadores, zona en la que avanzaron Cerro Porteño y Palmeiras.

- Bienvenido Boca -

Eliminado de la Copa Libertadores en la fase de grupos, donde terminó tercero en la zona que clasificó a Universidad Católica y Cruzeiro, Boca Juniors cayó a los playoffs de la Sudamericana, un golpe a su orgullo tras conquistar por sexta y última vez el principal torneo de clubes de la Conmebol en 2007.

La Sudamericana, sin embargo, no resulta desconocida para el Xeneize como una alternativa de consuelo, ya que la ganó en 2004 y 2005.

Ahora bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena, en su segunda etapa al frente del equipo, Boca enfrentará el jueves al chileno O'Higgins con sus tres refuerzos incorporados en el mercado de pases, entre ellos el colombiano Sebastián Villa.

El delantero cafetero regresó al Xeneize después de tres años, tras su salida en medio de un proceso judicial por una denuncia de violencia de género presentada por su expareja.

Además de Villa, quedaron habilitados el arquero colombiano Álvaro Montero y el defensa uruguayo Leandro Lozano.