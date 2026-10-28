Medvedev elimina a Dani Mérida en la primera ronda del ATP de Viena

El ruso Daniil Medvedev, número cinco mundial, derrotó al español Daniel Mérida (42º) y se clasificó este miércoles a los octavos de final del torneo ATP 500 de Viena, que se disputa en pista dura bajo techo.

El próximo rival de Medvedev, que se impuso por 7-6 (7/5) y 6-1, será el británico Cameron Norrie (41º).

El ganador de ese pulso se verá en cuartos con el francés Adrian Mannarino (73º), que sorprendió 6-4 y 7-5 al checo Jakub Mensik (16º).

Este miércoles, los dos principales favoritos del torneo conocieron la identidad de sus rivales en octavos: el alemán Alexander Zverev (2º) se medirá al neerlandés Tallon Griekspoor (50º) y el español Carlos Alcaraz (3º) tendrá como adversario al georgiano Nikoloz Basilashvili (95º).

-- Torneo ATP 500 de Viena

.Individual masculino - Primera ronda:

Tallon Griekspoor (NED) derrotó a Brandon Nakashima (USA) 6-1, 4-6, 7-6 (7/2)

Lorenzo Musetti (ITA) a Frances Tiafoe (USA/N.6) 7-6 (8/6), 7-5

Daniil Medvedev (RUS/N.3) a Daniel Mérida (ESP) 7-6 (7/5), 6-1

Nikoloz Basilashvili (GEO) a Jurij Rodionov (AUT) 7-6 (7/3), 6-1

.Individual masculino - Segunda ronda:

Adrian Mannarino (FRA) derrotó a Jakub Mensik (CZE/N.8) 6-4, 7-5