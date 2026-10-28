Deportes

Medvedev elimina a Dani Mérida en la primera ronda del ATP de Viena

Medvedev elimina a Dani Mérida en la primera ronda del ATP de Viena
Daniil Medvedev durante su victoria sobre Daniel Mérida en la primera ronda del torneo de Viena (Austria), el 28 de octubre de 2026 GEORG HOCHMUTH
AFP
28 de octubre de 2026

El ruso Daniil Medvedev, número cinco mundial, derrotó al español Daniel Mérida (42º) y se clasificó este miércoles a los octavos de final del torneo ATP 500 de Viena, que se disputa en pista dura bajo techo.

El próximo rival de Medvedev, que se impuso por 7-6 (7/5) y 6-1, será el británico Cameron Norrie (41º).

El ganador de ese pulso se verá en cuartos con el francés Adrian Mannarino (73º), que sorprendió 6-4 y 7-5 al checo Jakub Mensik (16º).

Este miércoles, los dos principales favoritos del torneo conocieron la identidad de sus rivales en octavos: el alemán Alexander Zverev (2º) se medirá al neerlandés Tallon Griekspoor (50º) y el español Carlos Alcaraz (3º) tendrá como adversario al georgiano Nikoloz Basilashvili (95º).

-- Torneo ATP 500 de Viena

.Individual masculino - Primera ronda:

Tallon Griekspoor (NED) derrotó a Brandon Nakashima (USA) 6-1, 4-6, 7-6 (7/2)

Lorenzo Musetti (ITA) a Frances Tiafoe (USA/N.6) 7-6 (8/6), 7-5

Daniil Medvedev (RUS/N.3) a Daniel Mérida (ESP) 7-6 (7/5), 6-1

Nikoloz Basilashvili (GEO) a Jurij Rodionov (AUT) 7-6 (7/3), 6-1

.Individual masculino - Segunda ronda:

Adrian Mannarino (FRA) derrotó a Jakub Mensik (CZE/N.8) 6-4, 7-5

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR