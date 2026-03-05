Medvedev llegó a Indian Wells después de quedar bloqueado en Dubái

El tenista ruso Daniil Medvedev, ex número 1 del ranking ATP, llegó a Indian Wells (California, Estados Unidos) para disputar su torneo Masters 1000, después de quedar bloqueado varios días en Dubái por la guerra en Oriente Medio.

Medvedev, de 30 años y undécimo jugador mundial, calentaba este jueves cerca de la pista número 1 de Indian Wells, constató un periodista de la AFP. Estaba en el lugar con su compatriota Karen Khachanov, que también estuvo un tiempo bloqueado en Dubái.

Estados Unidos e Israel iniciaron el sábado una ofensiva contra Irán, que respondió lanzando misiles a varios países de la región.

Ese mismo sábado terminaba el torneo ATP 500 de Dubái, en el que Medvedev fue campeón. Emiratos Árabes Unidos fue uno de los países que recibieron la respuesta de Irán y su espacio aéreo quedó cerrado, dejando a varios tenistas sin poder abandonar el país en un primer momento.

Medvedev, Khachanov y otro jugador ruso, Andrey Rublev, salieron de Emiratos por carretera, rumbo a Omán, antes de volar a Los Ángeles desde Turquía.

"Era como estar en una película de Hollywood", declaró Medvedev al medio ruso Bolshe.

La ATP había anunciado el miércoles que "la gran mayoría" de tenistas bloqueados en Dubái habían podido abandonar ya ese país.

Medvedev, Khachanov y Rublev son cabezas de serie en Indian Wells y están exentos de jugar la primera ronda.

Mientras Medvedev hará su entrada en liza el sábado en segunda ronda, sus dos compatriotas lo harán el viernes.