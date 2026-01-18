Medvedev se clasifica en tres sets para la segunda ronda en Melbourne

El ruso Daniil Medvedev, número 12 del mundo y triple finalista en Melbourne, se clasificó este domingo para la segunda ronda del Abierto de Australia al vencer al neerlandés Jesper De Jong (73°) por 7-5, 6-2 y 7-6 (7/2).

"En ciertos momentos podría haber sido más clínico, así que espero serlo en las próximas rondas", comentó.

Medvedev disputó las finales de 2021, 2022 y 2024, pero el año pasado, antes de una temporada irregular, perdió en la segunda ronda frente al estadounidense Learner Tien, quien había llegado desde la fase de clasificación y figura ahora como vigésimo quinto preclasificado.

Esta vez, el campeón del US Open 2021 y ex número 1 del mundo se medirá con el francés Quentin Halys (83°) en busca de avanzar al tercer turno.

"El año pasado no fue mi mejor temporada. Pero ahora juego cada vez mejor, así que veremos", agregó Medvedev.

El ruso aún no conoce la derrota en 2026 tras haberse coronado a principios de mes en Brisbane, donde encadenó cinco victorias para obtener su título número 22 en igual cantidad de torneos distintos.