“Ganar el campeonato, esa es la meta”. Diana Carolina Rojer, mejor conocida como “Karol Freestyle”, encarará la Final Mundial de Fútbol Freestyle 2025, organizada por la Asociación Mundial de Fútbol Freestyle (WFFA, siglas en inglés), en Polonia, con el objetivo de traer el título a casa y festejarlo con los panameños.

“La idea es aprovechar esta oportunidad, el último compromiso competitivo del año, y dar el máximo”, indicó la atleta. La cita mundial se llevará a cabo en el Ergo Arena, de la ciudad polaca de Sopot, el 13 de diciembre próximo.

“Viajo sola, el lunes, el día 8, que es el Día de la Madre en Panamá, pero como a las 6:00 p.m., así que mi mamá está emocionada y espera que todo salga bien. Serían unas 16 horas de viaje”, dijo.

“Este es mi tercer mundial, será un solo un día de competencia, con 16 finalistas que se clasificaron a través de las distintas regiones. Va a estar muy bueno, hay muchas chicas buenas en este deporte. Estoy emocionada en dar el máximo”.

Rojer logró el boleto a la justa al coronarse campeona de Norteamérica en el torneo WFFA clasificatorio celebrado en octubre pasado, en Monterrey, México. “Estoy preparando los últimos detalles, con mucha concentración, quiero llevar trucos nuevos [al evento mundial]. Conozco a mis rivales, su proceso, su trayectoria y puedo darles pelea, hay que tener mentalidad positiva”, añadió Karol Freestyle.