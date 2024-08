"Mentalmente, no estoy bien", dice Alcaraz tras su eliminación en el US Open

Después de su sorprendente eliminación la noche del jueves en el Abierto de Estados Unidos, el tenista español Carlos Alcaraz reconoció que no pudo controlar sus emociones en un partido que fue "una lucha" contra sí mismo.

Alcaraz cayó en tres sets frente al neerlandés Botic van de Zandschulp, número 74 del ránking mundial, en una derrota que alarga sus recientes decepciones en esta gira de pista dura y especialmente con la derrota ante Novak Djokovic en la final de los Juegos Olímpicos de París.

Pregunta: ¿Cómo se sintió en la pista, estaba al cien por cien?

Respuesta: "Él (Van de Zandschulp) jugó muy bien. Pensé que me iba a dar más puntos gratis, pero no cometió muchos errores que pensaba que iba a cometer. Eso me confundió un poco y no supe cómo manejarlo".

P: Tuvo un calendario muy apretado con Roland Garros, Wimbledon y los Juegos Olímpicos. ¿Cree que llegó a este torneo con menos energía que otros años?

R: "Probablemente. El calendario del tenis es tan apretado. Me tomé un pequeño descanso después de los Juegos y pensé que fue suficiente pero probablemente vine aquí sin tanta energía como la que pensaba".

P: ¿Cuáles fueron sus emociones durante el partido?

R: "Fue una lucha contra mí mismo. En el tenis juegas contra alguien que quiere lo mismo que tú, ganar el partido, pero hoy en mi mente estaba jugando contra el oponente y contra mí mismo. Fueron muchas emociones que no pude controlar".

P: ¿Quedarse tan cerca de la medalla de oro olímpica pudo afectarle mentalmente?

R: "La verdad es que no. Fue difícil para mí en un primer momento pero luego estuve muy orgulloso de mi plata y ya no pensé más en ello".

P: ¿Esta derrota pudo ser el costo de un verano tan intenso?

R: "Siento ahora es que en vez de dar pasos hacia delante, he dado hacia atrás. Y no entiendo por qué. Venía de un verano espectacular, de (ganar) Roland Garros y Wimbledon. Creí que había dado un paso adelante. Para ganar grandes cosas hay que estar duro de cabeza, pero vine a esta gira y di pasos hacia atrás.

Mentalmente no estoy bien, no estoy fuerte, ante los problemas no sé controlarme y eso es un problema.

Tengo que ir conociéndome a mí mismo, lo que necesito en todo momento, y a lo mejor mentalmente me exijo más de la cuenta".