Messi duda de que vaya a seguir jugando "mucho tiempo más"

El astro argentino Lionel Messi dijo este miércoles que tiene "bastantes dudas" de que vaya a seguir jugando al fútbol "mucho tiempo más", en una emotiva carta de despedida a su padre y representante, Jorge Messi, fallecido el sábado a los 68 años.

En su primera reacción desde la muerte de su papá, la estrella de 39 años repasó los últimos meses de vida de su progenitor, atravesados por el empeoramiento del cáncer que -según medios- le costó la vida.

El deterioro en la salud de Jorge Messi, figura central de la brillante carrera deportiva del Diez, coincidió con la disputa del Mundial de 2026. Argentina perdió la final contra España (1-0) el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey.

"No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más", escribió Messi en una carta publicada en Instagram, que acompañó con fotografías junto a su padre.

"Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo", agregó el capitán albiceleste. "Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar".

- "Nunca pude sentirme bien" -

El exatacante del FC Barcelona, con contrato con el Inter Miami hasta 2028, aseguró que quería ganar la Copa del Mundo para llevársela a su papá.

Pero reconoció que fue incapaz porque el físico no le respondió en el choque por la corona ante una España que atropelló a Argentina.

El mal estado de salud de Jorge Messi, sepultado el domingo cerca de Rosario, se hizo público en plena competición en Norteamérica.

En el debut mundialista contra Argelia, Messi lloró tras anotar uno de sus tres goles en la victoria 3-0. Después reconoció que su inusual muestra de emotividad tuvo que ver con la situación de su padre.

"Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido", contó.

"Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien", añadió.

Tras perder la final en su sexto y último Mundial, el astro regresó a su país para visitar a su papá. Notó que él no había podido disfrutar de la competición.

"Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó", sostuvo. "No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo".

La emotiva misiva suscitó numerosas reacciones de apoyo, desde excompañeros del crack como Neymar y Kun Agüero hasta el tenista español Carlos Alcaraz y el presidente argentino, Javier Milei.

"Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", dijo Cristiano Ronaldo, gran adversario del Diez por el rótulo del mejor del mundo.

- "Papá, amigo y representante" -

Messi, quien no ha definido su futuro internacional, partió el martes por la noche de Argentina para reincorporarse al Inter Miami y este miércoles estará en el banquillo ante el mexicano León, en un duelo decisivo de la Leagues Cup.

Tuvo una Copa del Mundo superlativa en el epílogo de una carrera que, para muchos, lo ha encumbrado como el mejor futbolista de la historia.

Fue el responsable, con ocho goles y un juego a la altura de sus mejores momentos, de llevar a su país a su segunda final consecutiva en la mayor cita del fútbol.

Jorge Messi es considerado pieza fundamental en la carrera del futbolista más laureado de la historia.

Crítico y exigente con su hijo, pero también su pilar más constante, fue quien acompañó a Lionel desde las humildes canchas de Rosario, al norte de Buenos Aires, hasta la cima del balompié.

"A los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios", recordó el ocho veces Balón de Oro en su carta.

"Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada", señaló. "Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo".