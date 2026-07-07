Messi sobre su emoción tras la remontada: "Fue felicidad y desahogo"

Tras emocionarse hasta las lágrimas en el pitido final, Lionel Messi dijo que la heroica remontada de Argentina este martes en los octavos de final del Mundial 2026 le produjo una mezcla "de felicidad y desahogo".

"Fue un poco por la felicidad, por el desahogo, porque queríamos seguir estando. No podía terminar como hoy, no nos queremos ir", dijo el Diez a periodistas tras el infartante triunfo 3-2 sobre Egipto en Atlanta.

Argentina se vio completamente acorralada al estar abajo 2-0 hasta el minuto 79, cuando encontró un resquicio de esperanza con un gol de Cristian "Cuti" Romero.

Messi apareció como siempre para empatar en el 83' y Enzo Fernández culminó la remontada en el 90+2', desatando un torrente de emociones entre los jugadores, técnicos y aficionados argentinos.

"Fue un alivio para todos, porque lo habíamos visto feo", reconoció Messi en la zona mixta.

Messi, con un rendimiento sin precedentes a los 39 años, temió que fuera el final de su legendaria carrera en los Mundiales, de los que tiene el récord de goles con 21 y comparte el de participaciones con seis.

"Levantar un partido asi, un 2-0, no es fácil y más en un Mundial, que nadie te regala nada", señaló el capitán albiceleste, que también reconoció quitarse un peso por el penal fallado en la primera mitad cuando Egipto ganaba 1-0.

"Si yo hubiese metido el penalti cambiaba la dinámica del partido", consideró el Diez, antes de volver a alabar el espíritu irreductible de los vigentes campeones.

"Creo que este grupo merecía seguir, merecía seguir peleando, intentándolo", afirmó. "Es un ADN que tiene esta selección. Este grupo siempre demuestra que compite al máximo, sea cual sea el rival, sea cual sea el partido, y hoy es una muestra más de carácter, porque el 2-0 fue un duro golpe".

"Por suerte pudimos conseguir el descuento del Cuti y ahí sí creo que internamente cada uno lo sintió y creyó que era posible, que lo íbamos a hacer", relató. "Luego tuvimos la suerte de igualarlo y ganarlo en los noventa" minutos.

Después de llenar de abrazos a Messi, los jugadores argentinos lo levantaron en volandas para celebrar que su líder no tuvo un triste epílogo en los Mundiales.

"Estoy muy agradecido a este grupo", dijo la Pulga. "Hace mucho que competimos juntos y para mí es un orgullo competir con ellos. Siempre lo entregan todo y hoy fue otra muestra".

"Es una locura lo que hizo este grupo hoy, en esta eliminatoria, y (estoy) muy feliz que la gente pueda seguir disfrutando de esto", había dicho anteriormente Messi en declaraciones al sitio web de la FIFA.