Messi sufre "fatiga muscular" a 22 días del debut de Argentina en el Mundial

El Inter Miami informó este lunes que el astro argentino Lionel Messi sufrió una "sobrecarga asociada a una fatiga muscular" en el isquiotibial izquierdo, lesión que lo obligó a abandonar el partido del domingo por la MLS y que enciende las alarmas en la selección Argentina de cara al Mundial 2026.

A menos de tres semanas del Mundial 2026, donde Argentina defenderá el título ganado en Catar hace cuatro años, Messi disparó las alertas este domingo al pedir el cambio durante el partido del Inter Miami ante Philadelphia Union tras sentir alguna molestia en la pierna izquierda.

Sobre el incidente, el club señaló ese lunes que "el capitán de Inter Miami CF tuvo que retirarse del terreno de juego (...) debido a una molestia física", y agregó que se sometió a pruebas médicas complementarias que arrojaron el diagnóstico.

Las Garzas precisaron que "los plazos para su regreso a la actividad física quedarán sujetos a su evolución clínica y funcional".

Messi, que suele jugar los partidos completos, se retiró caminando de la cancha del Inter en el minuto 73 y enfiló directamente al vestuario después de que se llevara la mano al muslo izquierdo.

El astro argentino disputaba su último partido en la MLS antes del parón por el Mundial de Norteamérica, que arranca el 11 de junio y finaliza el 19 de julio.

Argentina debutará en el torneo el 16 de junio contra Argelia en Kansas City, Misuri, por el Grupo J, que completan Jordania y Austria.

Ante la prensa, el entrenador de Las Garzas, Guillermo Hoyos, había restado importancia al percance de la superestrella y lo tildó de "fatiga".

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Este lunes, toda la atención estaba puesta en el estado de salud de Messi, llamado a convertirse en Norteamérica 2026 en el primer futbolista de la historia en participar en seis Mundiales, junto a Cristiano Ronaldo y el portero mexicano Guillermo Ochoa, si éste es finalmente seleccionado por el DT del Tri, Javier Aguirre.

El ocho veces ganador del Balón de Oro, de 38 años -cumple 39 el 25 de junio- salió del partido en el Nu Stadium tras recibir atención al borde de la cancha en la pierna izquierda y después de una corta conversación con Hoyos.

Las primeras imágenes del malestar de Messi quedaron en evidencia en el minuto 70, luego pasaron tres minutos en los que bajo la lluvia caminó la cancha hasta tomar la determinación de abandonar el juego.

Uno de los miembros del cuerpo médico del Inter Miami le brindó asistencia brevemente.

La reacción en el estadio fue de total consternación por lo que puede significar para Messi una lesión a pocos días del inicio del Mundial 2026, seguramente su último gran torneo en el fútbol internacional.