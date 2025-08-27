Messi vuelve en plan heroico y pone al Inter Miami en la final de la Leagues Cup

En un esperado y heroico regreso, el astro argentino Lionel Messi lideró al Inter Miami en la victoria 3-1 sobre Orlando City, este miércoles en las semifinales de la Leagues Cup 2025 en el estadio Chase, para avanzar a la final.

El mediocampista croata Marco Pasalic puso en ventaja a los Leones de Orlando al minuto 45+1.

Lionel Messi consiguió la voltereta con un doblete firmado al 77 -penal- y al 88. El venezolano Telasco Segovia aseguró el pase a la final con el tercer gol de las Garzas al 90+1.

Orlando City fue superior durante el primer tiempo, especialmente por las incursiones ofensivas del argentino Martín Ojeda y los colombianos Eduard Atuesta y Luis Murillo.

Al minuto 9, Ojeda se internó en el área recargado a la izquierda y conectó un potente zurdazo que fue desviado por el portero argentino Oscar Ustari.

En medio del dominio de los Leones, el argentino Rodrigo de Paul ensayó por las Garzas un disparo de media distancia que exigió el lance y la atajada del portero peruano Pedro Gallese al 21.

Orlando volvió a perdonar al 23 cuando, perseguido a campo abierto por tres Garzas, el colombiano Iván Angulo condujo un veloz contragolpe en el último tercio del campo, llegó al área, se topó con Ustari y terminó la jugada con un toque que se fue desviado del poste derecho.

Al 31, De Paul habilitó en el área y por derecha a Luis Suárez. El Pistolero uruguayo vació un tiro cruzado que pasó cerca del palo izquierdo.

Gallese estuvi atento a segundo palo al 39 para evitar que un tiro de esquina ejecutado por Lionel Messi se convirtiera en gol olímpico.

Orlando City por fin encontró el 1-0 antes del descanso. El defensa argentino Maximiliano Luján falló en un mano a mano con Pasalic, y la pelota quedó servida para que el croata venciera a Ustari con un remate fulminante.

- Orlando cae y Miami levanta -

La segunda parte inició con el Inter Miami volcado al frente. Al 51, Suárez conectó un remate en el área que fue resuelto por Gallese.

Mientras en la cancha Messi intentaba salir con la pelota pegada al pie entre cinco defensores en un palmo de terreno, en un palco el entrenador argentino Javier Mascherano se desesperaba conforme pasaban los minutos.

Los Leones perdieron fiereza al 59 cuando el árbitro guatemalteco Walter López no les señaló un penal a favor por una falta del español Sergio Busquets sobre Angulo.

En contraparte, el panorama del Inter se aclaró al 74 cuando el argentino Tadeo Allende consiguió un penal al recibir un jalón de camiseta del esloveno David Brekalo, quien se fue expulsado por doble tarjeta amarilla.

Messi ejecutó el castigo al 77 con un tiro muy pegado al poste derecho para superar el lance de Gallese.

Al 87, Jordi Alba estuvo cerca de anotar con un tiro que a la base del poste izquierdo. Un minuto después, el lateral izquierdo español dio la asistencia que Messi convirtió en el 2-1 con un remata de zurda.

El 3-1 surgió de una jugada que el Inter comenzó a tejer desde su campo. En la entrada dle área, Suárez le devolvió una pared a Segovia quien definió ante Gallese al 90+1.

De esta manera, el Inter Miami avanzó por segunda vez en tres años a la final de la Leagues Cup y sigue de pie en la búsqueda de un título internacional en 2025.

Más tarde en la segunda semifinal, Los Angeles Galaxy recibía al Seattle Sounders en el estadio Dignity Health Sports Park de Carson, California.

Alineaciones:

Inter Miami: Óscar Ustari - Ian Fray (amonestado 66), Gonzalo Luján (Telasco Segovia 73), Maximiliano Falcón, Jordi Alba - Yannick Bright (Tomás Avilés 90+5), Sergio Busquets (amonestado 90+3), Rodrigo de Paul, Baltazar Rodríguez (Tadeo Allende 65) - Lionel Messi (amonestado 90+4) - Luis Suárez (amonestado 80). DT: Javier Morales (en ausencia de Javier Mascherano).

Orlando City: Pedro Gallese - Rodrigo Schlegel (amonestado 49), Robin Jansson, David Brekalo (amonestado 18, 75) (expulsado 75) - Alexander Freeman, Iván Angulo (Duncan McGuire 90+1) - César Araujo (amonestado 69) (Tyrese Spicer 90+1), Marco Pasalic (Adrián Marín 80), Eduard Atuesta (amonestado 9) (Joran Gerbet 62) - Martín Ojeda, Luis Muriel (Ramiro Enrique 80). DT: Óscar Pareja.