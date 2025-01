Meta: optimizar gestión

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) tiene la monumental tarea de ‘reactivar’ esos proyectos de construcción de espacios deportivos que llevan años en el limbo. Además, de proporcionar el correcto mantenimiento de decenas de recintos a nivel nacional, que cada vez la ciudadanía exige su mejor versión.

“Aquí se dedicaron a construir (instalaciones (deportivas), pero no hubo políticas de gestión para mantener los recintos y así no se puede”, aseguró el director técnico de Deporte y Recreación de Pandeportes, Jaime Penedo.

En un recorrido a estructuras en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, de Juan Díaz, previo a la realización de los Juegos Codicader para Estudiantes con Discapacidad, a mediados de noviembre de 2024, Penedo aseguró que varios de estos lugares estaban en malas condiciones. “Cuando visite la Piscina Eileen Coparropa y la Arena Roberto Durán casi salgo huyendo, se me cae la cara de vergüenza, no entiendo cómo pasaron año tras año y habían dejado todo eso en una debacle. Lo positivo es que se han hecho remodelaciones en algunas instalaciones y la gran consigna es mantenerlas”, indicó.

El exportero de Selección nacional de fútbol es de la tesis que “en Panamá no es un tema de falta de instalaciones para el deporte, sino que parece que no se consultaba a la hora de hacerlas [construirlas] y no le daban el mantenimiento, pero nosotros esperamos remediar eso”.

Añadió que “queremos que los estadios tengan su autogestión, pues el Estado por sí solo no puede mantener la gran cantidad de infraestructura que se tiene. Que esto sea un trabajo en equipo y se está trabajando en eso”.

Penedo consideró que el país debería evaluar clasificar el uso de las instalaciones para el público en general y otras para los deportistas. “Hay que ver que se puede hacer con las instalaciones orientadas al alto rendimiento, pero no hay que descuidar lo que llamamos deportes para todos. Al final, Pandeportes debe mirar al deporte como una política hacia la sociedad”.

En tanto, el director general de Pandeportes, Miguel Ordóñez, ha sido enfático en señalar que “hay más de 265 proyectos deportivos abandonados en el país”, por lo que han emprendido acciones para ‘rescatar’ primero estas obras y luego enfocar esfuerzos en nuevos proyectos.