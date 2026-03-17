Metas claras en este premundial

La Selección Sub-17 Femenina de fútbol de Panamá se mide hoy (11:06 a.m., hora en Panamá) a su par de Costa Rica, en el primer duelo de la fase de grupos de la Ronda Final de la Clasificatoria de Concacaf, que otorga cuatro cupos para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026.

En esta etapa juegan 12 selecciones nacionales, divididas en 4 grupos. Panamá está ubicada en el Grupo C, junto al cuadro tico, México y Jamaica, y cuyos encuentros se disputarán en una de las canchas de césped natural del CAR (Centro de Alto Rendimiento) de la Federación Costarricense de Fútbol, ubicado en Alajuela, Costa Rica, al igual que todo el torneo.

Los primeros lugares de cada grupo, y el mejor segundo (cuatro equipos en total), clasificarán al mundial de la categoría, que se disputará entre octubre y noviembre próximo.

En tanto, la llave A la integran Canadá, El Salvador, República Dominicana y Nicaragua, mientras que en el grupo B están Estados Unidos, Puerto Rico, Haití, Bermudas.

La delegación liderada por el entrenador español Gerard Aubí, quien conduce a la Sub-17 desde septiembre del 2025, arribó a San José el pasado domingo por la mañana, y ayer entrenó en el campo del Estadio Piedades de Santa Ana. La mayoría del equipo son jugadoras de la liga local.