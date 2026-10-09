Meteorología extrema en Singapur, dura prueba para los pilotos de F1

Calor y humedad extremos, tormentas monzónicas y contaminación del aire: las condiciones del Gran Premio de F1 de Singapur van a poner a prueba el fin de semana a los pilotos en una carrera que, además, se disputará de noche y en un trazado urbano.

"La más dura del año". Así calificó el piloto francés de Alpine, Pierre Gasly, la 17ª prueba del Campeonato del Mundo disputada en el circuito de esta ciudad-Estado del sudeste asiático.

La dirección de carrera ha emitido una alerta por calor: según las previsiones, entre el viernes y el domingo se esperan entre 31 y 35º C, con un índice de humedad que rozará el 80-90%.

Aunque la brisa vespertina, la clasificación y el GP se disputarán de noche, lo que atenúa un poco el bochorno y la humedad, el alivio es muy relativo para unos pilotos que no se adaptan todos de la misma manera.

Incluso "de noche, sigue haciendo un calor extremo (...) Me he preparado bebidas con electrolitos, vitaminas, minerales y tratamos de darnos un 'boost' porque vamos a perder entre tres y cuatro litros durante la carrera", explicó Gasly, de 30 años, a la AFP.

- Pérdida de tres o cuatro kilos -

Max Verstappen, cuádruple campeón del mundo con Red Bull, asegura no temer al calor, que considera peor, aunque más seco, en el Golfo.

En cuanto al uso de una chaqueta refrigerante, adoptada por algunos pilotos, el neerlandés considera esta innovación "estúpida".

Subcampeón del mundo en 2019 y 2020, el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac) ha encontrado, por su parte, un método original para prepararse físicamente.

El piloto de 37 años, en busca de sus primeros puntos esta temporada, dijo estar "en plena forma" tras recorrer en bicicleta, de domingo a miércoles, los 420 km que separan el circuito de Sepang, en Malasia, que albergó el GP de Baréin el pasado fin de semana, de Singapur.

"Si hubiera pensado que eso afectaba a mi rendimiento, no lo habría hecho", declaró el compañero del mexicano Sergio Pérez, consumado ciclista de gravel.

También se temen fuertes aguaceros, como el que hubo el pasado domingo y que obligó a retrasar hora y media la carrera en Malasia, además de provocar importantes fallos informáticos y electrónicos en los coches.

- Hamilton encantado con la lluvia -

A Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, no le preocupa: "Me encanta correr bajo la lluvia (...) en condiciones extremas, cuando hay que pilotar por instinto", dijo el británico de 41 años.

Ante el riesgo de fuertes lluvias, el líder del Campeonato, el prodigio italiano de 20 años Kimi Antonelli (Mercedes), hizo reír a la prensa al proponer una "evacuación en barco" en caso de inundación de la pista.

Para colmo, Singapur está envuelta estos días en una neblina provocada por la humareda procedente de gigantescos incendios en la vecina Indonesia, lo que la convierte actualmente en una de las metrópolis más contaminadas del mundo, junto con Kuala Lumpur, según la organización suiza IQAir.

El índice de calidad del aire era este viernes de "205", según esta misma organización, un nivel que se considera "insalubre" (a partir de 300 es ya "peligroso" para la salud de las personas).

No obstante, portavoces de la F1 y de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) descartaron cualquier "amenaza" para el buen desarrollo del Gran Premio.

Ade Ivana, una empleada de banca de 50 años llegada desde Yakarta, dijo estar "realmente decepcionada" por la vista borrosa desde su hotel, ubicado junto al circuito, entre los rascacielos de la ciudad-Estado.

"El año pasado estaba todo tan luminoso...", dijo a la AFP.