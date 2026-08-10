México cierra los Centrocaribes de 2026 en el primer lugar y con un récord de medallas

México estableció el récord de preseas ganadas en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe al cerrar su participación en Santo Domingo 2026 con un total de 407 medallas, con lo que superó las 384 obtenidas en Mayagüez 2010.

Es la tercera vez consecutiva que México termina como líder del medallero de la competencia regional, desde la edición de Barranquilla 2018.

La delegación azteca también superó su mejor marca de oros ganados 145 en San Salvador 2023. Recolectó 167 doradas, 125 de plata y 115 de bronce en Santo Domingo 2026.

"Hicimos historia en Santo Domingo 2026. Un récord de medallas que nos recuerda de qué estamos hechos", celebró el Comité Olímpico Mexicano en sus redes sociales.

"Los Ángeles 2028 nos espera", agregó.

Colombia terminó segunda con 91 oros y Cuba tercera con 51 títulos, mientras que Venezuela ocupó el cuarto puesto con 49 metales dorados.

La anfitriona República Dominicana cerró quinta con 150 medallas, entre ellas 46 doradas.

En la última jornada de los Juegos regionales, los mexicanos cosecharon cuatro títulos en las finales de natación artística, atletismo, pentatlón moderno y halterofilia.

El equipo mexicano ganó la final de acrobático por equipos en natación artística.

Por su parte, Sofía Ramos ganó el maratón femenino en el Malecón de Santo Domingo, donde cruzó la meta con un tiempo de 3 horas 52 minutos 18 segundos, superando por dos segundos a la guatemalteca María Peinado (3H52:20).

"Fue una prueba exigente. Es mi segundo maratón, me preparé y afortunadamente salió bien todo lo planeado", dijo Ramos, que participó en sus primeros Centrocaribes.

"Tuve solo un mes de preparación porque no se había confirmado que se realizaría la prueba. Ahora debo enfocarme en los siguientes eventos: los Juegos Panamericanos, el Campeonato Mundial en China y, más adelante, los Juegos Olímpicos".

Su compatriota Josué Medina se consagró campeón de la categoría 110 kg al levantar 172 kg en arranque y establecer una nueva marca de los Juegos. En envión, se colgó la medalla de plata tras alzar 206 kg.

La dupla mexicana integrada por Catherine Oliver y Priscila Espinoza se impuso en la final del relevo femenino de pentatlón moderno con 439 puntos.

La anfitriona República Dominicana consiguió su última medalla de oro de los Centrocaribes 2026 con el equipo masculino de sóftbol, que derrotó 5x1 a Venezuela y revalidó el título obtenido hace tres años en San Salvador.

- Música y nostalgia -

Los Juegos concluyeron con una ceremonia de clausura en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, en el Centro Olímpico, cargada de música, baile y homenajes a atletas, entrenadores, técnicos, voluntarios y colaboradores, sin acceso al público.

El popular cantante dominicano Juan Luis Guerra abrió la ceremonia con "Canto a la patria", canción que donó al Estado dominicano en 2006.

"Desde España, un hombre tan grande como Juan Luis Guerra llamó y dijo: 'Quiero hacerles un homenaje a los atletas y voluntarios'", contó, con lágrimas en los ojos, el presidente del Comité Organizador de los Juegos, José Monegro.

Las delegaciones de los 37 países participantes desfilaron por el centro de la arena con sus banderas, mientras tomaban fotografías y grababan videos de la despedida con sus teléfonos.

México, Colombia y Cuba recibieron como premio una estatuilla con una estrella cuyos colores -oro, plata y bronce- representaban la posición que ocuparon en el medallero.

El presidente dominicano, Luis Abinader, participó en la ceremonia.

"Hemos celebrado el talento, la disciplina y la amistad entre nuestros pueblos", dijo Abinader. "La llama se apagará oficialmente, pero estoy seguro de que sigue y seguirá muy viva en los miles de corazones aquí presentes".

Más de 6.000 atletas de 37 países compitieron en 40 deportes y 57 disciplinas durante dos semanas en los Centrocaribes 2026.

-- Medallero final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026:

Oro Plata Bronce Total

México 167 125 115 407

Colombia 91 98 77 266

Cuba 51 48 56 155

Venezuela 49 70 97 216

República Dominicana 46 37 67 150

Puerto Rico 34 35 55 124

Guatemala 18 32 44 94

Panamá 8 8 8 24

Trinidad y Tobago 6 5 10 21

El Salvador 6 4 14 24

Costa Rica 5 6 15 26

Guyana 3 1 2 6

Barbados 2 5 2 9

Aruba 2 2 7 11

Guadalupe 2 0 3 5

Jamaica 1 4 6 11

Honduras 1 4 4 9

Bermudas 1 1 4 6

Haití 1 1 3 5

Granada 1 0 1 2

Nicaragua 0 3 4 7

Bahamas 0 2 2 4

Islas Vírgenes de EEUU 0 1 3 4

Santa Lucía 0 1 1 2

Antigua y Barbuda 0 1 0 1

Islas Vírgenes Británicas 0 1 0 1

Curazao 0 0 2 2

Belice 0 0 1 1

Islas Caimán 0 0 1 1

Surinam 0 0 1 1

San Vicente y las Granadinas 0 0 1 1