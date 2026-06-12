México cumple, turno para los coorganizadores del Mundial, EEUU y Canadá

Después del triunfo 2-0 de México sobre Sudáfrica en el arranque del Mundial 2026, este viernes debutan los otros coanfitriones, Estados Unidos y Canadá, mientras las favoritas al título afinan su puesta a punto antes de entrar en escena.

Sin la historia del Azteca ni la pasión de los mexicanos, estadounidenses y canadienses se disponen a ver el debut de sus dos selecciones, en Los Ángeles y Toronto, dos países con mucha menos tradición de fútbol, al que llaman "soccer".

La selección de las barras y estrellas debutará en el Grupo D ante Paraguay (01H00 GMT del sábado) en un duelo a ritmo de tango marcado por los entrenadores de ambos equipos, los argentinos Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro.

En el espectacular SoFi Stadium de la Ciudad de las Estrellas no estará el presidente estadounidense Donald Trump, pero su gobierno estará representado por el secretario de Estado, Marco Rubio, acompañado por el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el senador Markwayne Mullin.

- EEUU en alerta -

Pese a la ausencia de Trump, quien antes del inicio del torneo aseguró que asistiría a algún partido, pero sin más precisiones, el Mundial es para el gobierno estadounidense "un momento histórico", dijo el viernes el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggott.

El torneo mundial, a su juicio, "muestra el liderazgo y la hospitalidad de Estados Unidos ante una audiencia global mientras la nación celebra su 250 aniversario", agregó Piggott.

Estados Unidos afronta un doble reto mayúsculo: brillar en un Mundial de fútbol (su mejor resultado, semifinales, llegó en la primera edición en Uruguay 1930) y asegurarse que el torneo no quede manchado por un incidente relacionado con la seguridad.

Anfitrión de casi 40 selecciones y 78 de los 104 partidos de la competición, además de albergar una decena de Fan Fest para miles de aficionados, Estados Unidos está desplegando medidas de seguridad "sin precedentes", reveló el jefe del equipo de la Casa Blanca encargado de la organización del evento, Andrew Giuliani.

Pese a este dispositivo, unas horas antes, otro representante de la administración Trump, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, había admitido que las autoridades no podrán controlar "a un lobo solitario".

Washington ha destinado más de mil millones de dólares en medidas de seguridad, la mitad de ese monto hacia las operaciones antidrones.

- La Albirroja por la sorpresa -

En lo deportivo, el peligro para el seleccionado estadounidense vendrá de una Albirroja que en la clasificatoria sudamericana ya dio muestras de su potencial ganando a los dos gigantes, Brasil y Argentina.

La selección guaraní podría contar con el impulso emocional de tener en el verde al prometedor Julio Enciso, quien parece recuperado de las molestias que habían puesto en duda su concurso en el debut.

Unas horas antes, a más de 4.000 km de distancia de Los Angeles, debutará en Toronto una Canadá con ambiciones más modestas, pero grandes ilusiones, al menos alcanzar los cruces y mejorar así lo hecho en sus dos precedentes participaciones (1986 y 2022).

La Bosnia del infatigable Edin Dzeko será el primer rival de Canadá en el Grupo B del Mundial.

Tras el espectáculo musical liderado por Shakira el viernes en México, tanto en Los Ángeles como en Toronto se celebrarán ceremonias para dar la bienvenida al torneo.

Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara actuarán en Canadá, mientras que Katy Perry y la brasileña Anitta, entre otros, lo harán en Los Ángeles.

Tras el debut de los tres organizadores del torneo entrarán en liza los favoritos al título, empezando el sábado por Brasil, que jugará contra Marruecos en uno de los duelos más esperados de la primera fase.