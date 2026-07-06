Miami Heat oficializa el fichaje de Giannis Antetokounmpo

Miami Heat oficializó este lunes la llegada del doble MVP Giannis Antetokounmpo, procedente de los Milwaukee Bucks, en un traspaso de gran envergadura que ha puesto en marcha el mercado de fichajes de la pretemporada de la NBA.

El movimiento, adelantado hace dos semanas por varios medios estadounidenses, se hizo oficial con la apertura del mercado el 6 de julio, fecha en la que el Heat confirmó la incorporación del griego de 31 años a cambio de varios jugadores y múltiples rondas del draft.

El intercambio incluye la salida de Antetokounmpo y Bobby Portis rumbo a Miami, mientras que los Bucks reciben a Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, Nate Ament y varias selecciones futuras.

Poco después de oficializarse el traspaso, Antetokounmpo publicó un video de despedida en sus redes sociales dirigido a los aficionados de Milwaukee, en el que expresó su vínculo emocional con la franquicia y la ciudad tras 13 temporadas en Wisconsin.

"Quiero que lo escuchen de mi propia boca", afirmó el jugador. "La ciudad de Milwaukee siempre estará en mi corazón. Este es mi hogar y el lugar donde tuve a mis hijos. Mi familia está aquí. Esta ciudad me hizo el hombre que soy hoy".

El griego añadió que su compromiso con la franquicia trascendía lo deportivo.

"Sin importar dónde esté, Milwaukee siempre será mi ciudad, mi equipo, mi familia. Espero haber representado a esta ciudad lo mejor posible", señaló el dos veces MVP.

- Una "fuerza impulsora" -

En su carta abierta a los aficionados, el gerente general de los Bucks, Jon Horst, rindió homenaje al jugador, al que definió como "el corazón de la organización" y "la fuerza impulsora detrás de una era extraordinaria del baloncesto en Milwaukee".

"Son pocos los jugadores en la historia del deporte que han elevado una franquicia y una ciudad como lo ha hecho Giannis", señaló Horst, quien defendió la operación al considerar que la decisión "es lo mejor para los Bucks y para Giannis".

Antetokounmpo, elegido en el puesto 15 del draft de 2013 por Milwaukee, disputó 13 temporadas con la franquicia, con la que conquistó el título de la NBA en 2021, poniendo fin a una sequía de 50 años. Fue además dos veces MVP de la liga y MVP de las Finales.

Este traspaso "blockbuster", como se denomina en la NBA a los movimientos de gran impacto, ha activado un mercado de fichajes especialmente dinámico, con varios jugadores estrella cambiando de equipo, como Jaylen Brown, Kawhi Leonard o Ja Morant, a la espera del futuro de LeBron James tras su salida de Los Angeles Lakers.