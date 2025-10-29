Milán-Cortina promete unos Juegos Olímpicos de Invierno "inolvidables"

A 100 días de la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo, el Comité de Organización y las autoridades italianas insistieron este miércoles en que todo estará listo para brindar al mundo una cita "inolvidable".

En poco más de tres meses, entre el 6 y el 22 de febrero, los deportes de invierno tendrán por tercera vez en la historia su gran cónclave en Italia, después de los Juegos de Cortina d'Ampezzo en 1956 y de Turín en 2006.

Este regreso de los Juegos Olímpicos de Invierno a los Alpes, luego de un largo paréntesis, marca el final de una serie de ediciones criticadas por su alto costo económico y su fuerte impacto medioambiental, en Canadá (Vancouver 2010), Rusia (Sochi 2014), Corea del Sur (Pyeongchang 2018) y China (Pekín 2022).

"Serán unos Juegos Olímpicos que dejarán un legado positivo", estimó Matteo Salvini, el número dos y ministro de Transportes del gobierno ultraconservador de Giorgia Meloni, durante la ceremonia "A 100 días" en Milán.

- Confianza ante los plazos -

Para reducir los costes con una factura final estimada en 5.200 millones de euros (6.045 millones de dólares), los organizadores italianos han utilizado sedes de competición ya existentes (11 de las 13 totales).

Por ello, los Juegos Olímpicos de 2026 se extenderán mucho geográficamente por el norte de Italia, entre Lombardía y el Véneto.

"Estos 100 días que nos separan de la apertura, siendo sinceros, los vamos a necesitar y los vamos a usar", admitió Giovanni Malago, presidente del Comité de Organización.

"Pero no me parece distinto a lo que ocurre en infinidad de eventos, no solamente en el deporte, donde hasta que quedan pocos días, o incluso horas, hay personas trabajando para que todo esté a la altura de las expectativas", señaló.

Las Villas Olímpicas de Milán y Cortina fueron entregadas a principios de octubre.

La pista de bobsleigh de Cortina, construida tras un largo culebrón en contra del criterio del Comité Olímpico Internacional (COI), acogerá pronto su primera competición internacional.

Los trabajos en el Arena Santa Giulia o el PalaItalia, un complejo polideportivo construido en Milán por un operador privado, han registrado retrasos.

"Los calendarios avanzan conforme al programa", insiste Malago.

- "Al menos 19 medallas" -

El mismo optimismo existe en la SiMiCo, la empresa pública responsable de los trabajos de construcción o renovación de las infraestructuras olímpicas.

"Estaremos preparados con la fuerza, belleza y singularidad que caracterizan a Italia (...) Todo estará listo para unos Juegos Olímpicos inolvidables", insistió en su comunicado su patrón, Fabio Saldini.

El decorado de estos Juegos de Milán-Cortina se ha ido desvelando poco a poco.

Este miércoles los organizadores dieron a conocer el diseño de los podios, de un color azul y violeta, en el que Italia confía en lograr "al menos 19 medallas", lo que le dejaría a una de su récord en unos Juegos de Invierno, según deseó el presidente de su Comité Olímpico, Luciano Buonfiglio.

Respecto a las entradas, el Comité organizador anunció que unas 850.000 del total de 1,4 millones han sido ya vendidas.

"Estamos muy contentos con el desarrollo de nuestra campaña de venta de entradas", aseguró Andrea Varnier, el director general del Comité de Organización Milán-Cortina 2026.

"La cifra es superior a las proyecciones que teníamos", subrayó.