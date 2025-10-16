Miller lidera primera práctica en el MotoGP de Australia por delante de Álex Márquez

El héroe local Jack Miller lideró los primeros ensayos libres del MotoGP de Australia este viernes por delante del español Álex Márquez, que busca asegurar el puesto de subcampeón mundial detrás de su hermano, el lesionado Marc Márquez.

El piloto de Yamaha-Pramac marcó una vuelta impresionante de último momento de 1:28.281 minutos en el circuito costero de Phillip Island, donde las prácticas se celebraron en condiciones ventosas pero secas.

El registro lo colocó 0.036 segundos por delante de Álex Márquez y su Ducati-Gresini.

El español Pedro Acosta (KTM) obtuvo el tercer mejor tiempo, seguido de su compatriota, el novato Fermín Aldeguer, quien ganó el MotoGP de Indonesia hace dos semanas.

A falta de cuatro jornadas, Márquez tiene una ventaja de 88 puntos sobre el bicampeón mundial Francesco Bagnaia en la lucha por asegurar el segundo lugar en la clasificación.

Puede asegurar la segunda plaza si termina el fin de semana con 111 puntos de ventaja sobre su rival italiano de Ducati.

Bagnaia no logró sumar puntos en Indonesia, apenas una semana después de ganar el MotoGP de Japón y las carreras sprint.

El fin de semana de Bagnaia en Australia no comenzó bien, pues debió regresar a los boxes después de una vuelta rápida. Retornó luego a la pista y acabó séptimo, a 0.275 segundos de Miller.

El flamante campeón mundial, Marc Márquez, el dominante hermano de Álex, no está en Australia, carrera que ganó el año pasado, debido a una cirugía de hombro.

Tampoco está el español Jorge Martín, el poleman de 2024, quien aún se recupera de una fractura de clavícula sufrida en Japón.

La segunda sesión de prácticas, en la cual los 10 mejores pilotos pasan directamente a la segunda ronda de clasificación del sábado, comienza a las 15H00 locales (04H00 GMT).

La clasificación define la parrilla tanto para la carrera sprint del sábado como para el GP del domingo, con un máximo de 37 puntos en juego.

-- Resultados de los diez primeros clasificados en la primera tanda de ensayos libres:

1. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 1:28.281

2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) a 0.036

3. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 0.135

4. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 0.185

5. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 0.239

6. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 0.251

7. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 0.275

8. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 0.337

9. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 0.350

10. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 0.373