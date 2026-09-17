Miradas fijas en la Invitacional

Para la segunda carrera de la programación hípica del Hipódromo Presidente Remón de la fecha se celebrará la carrera de mayor relieve de la jornada, evento reservado para una agrupación de yeguas norteamericanas.

La confrontación, pactada para abrir las portezuelas a las 5:10 p. m., reúne a ocho participantes, las cuales sobre mil 200 metros se disputarán una bolsa de $10,500. En dicho cotejo sale como la indicada para cruzar el disco de las sentencias por delante de sus rivales la tordilla La Inmaculada, con monta de Ariosto Delgado. La mimada del San Antonio Stable, bajo los cuidados del preparador Rodrigo Jaén, viene de alternar con rivales superiores a los de esta oportunidad, motivo por el cual se presagia un holgado triunfo.

Como contendoras a primera vista surgen: My Lover (José Valdés), Layli (Antony González) y No Blue No Green (Delvis Aparicio).

Dos competencias condicionales servirán de marco a esta prueba estelar, siendo ellas la cuarta y quinta carrera, ambas sobre tendidos de 1,200 metros, con bolsas de $10,500.

En la primera de ellas verán acción potrancas nativas de tres años, ganadoras de una carrera, donde sobresale en primer orden la mulata Bakkanísima (Rudiel Bustos), teniendo como rivales a Victoria Viviana (Ángel Rivas) y Lady Fania (Johan Garibaldo).

Mientras que en la otra condicional, con matrícula de caballos y yeguas nacionales de cuatro años, ganadores de un evento, las gabelas señalan en el orden de preferencias a Kanté (Raymundo Fuentes), War Greeley (Ariosto Delgado) y Cinnamon Goddes (Luis Jurado).

Jugada del Pick 6, el gran atractivo

Para la velada de hoy la fanaticada hípica saldrá en busca de la popular jugada del Pick 6, apuesta que presenta un jugoso acumulado de $47,977.03.

Cartilla hípica

La jornada vespertina nocturna de hoy consta de siete balanceadas carreras, dando inicio a las 4:45 p.m., con el presagio de cerrados duelos de recta final en la mayoría de las competencias, con el dominio de los ejemplares veloces, a juzgar por el estado actual de la pista.

Dicha tanda incluye cuatro confrontaciones reservadas para ejemplares que militan por estos tiempos en lotes de series, dos eventos condicionales y una prueba por invitación, con cuatro cotejos sobre 1,300 metros y tres en 1,200.