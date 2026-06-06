Mirra Andreeva, la niña prodigio del tenis se hace grande

A los 19 años, la rusa Mirra Andreeva ha cumplido su "mayor sueño" al conquistar su primer Grand Slam en Roland Garros, coronando la carrera fulgurante de una adolescente que cuenta con estrategias de control mental.

Este título en la tierra batida de París es fruto de un largo camino iniciado en Krasnoiarsk, en Siberia, en unos paisajes nevados muy lejos de las principales canchas del tenis.

La ambición es algo que Andreeva ha tenido muy claro desde muy pronto y ya en 2023, antes de su eclosión en el circuito WTA, aseguraba que su objetivo era ganar 25 torneos del Grand Slam.

La pista de tenis ha sido su campo de juegos desde niña.

Nacida el 29 de abril de 2007, acompañaba a su hermana Erika, tres años mayor, a entrenar.

Por ello tomar la raqueta, cuando tenía seis años, parecía algo natural, animada además por su madre, una apasionada del tenis desde los tiempos en los que Marat Safin brillaba internacionalmente para el tenis ruso.

- Formada en Cannes -

El talento de Erika y Mirra para el tenis desbordaba ese rincón de Siberia y la familia decidió mudarse primero a Sochi, en la costa rusa del mar Negro, y luego en 2022 a la Costa Azul francesa.

En vez de la Academia de Rafa Nadal en Mallorca, las hermanas Andreeva prefirieron la escuela de formación del extenista francés Jean-René Lisnard en Cannes.

Este sábado, con su éxito en Roland Garros, Mirra se convirtió en la campeona de Roland Garros más joven desde Monica Seles en 1992, pero esta tenista de 1,75 metros está acostumbrada a la precocidad.

En abril de 2023, unos meses después de su debut en el circuito, ganó su primer partido en el WTA 1000 de Madrid.

El año siguiente deslumbró llegando con 17 años a las semifinales de Roland Garros y ganó, en Iasi (Rumania), su primer título en el circuito profesional.

En febrero de 2025, con 17 años y 299 días, se convirtió en la jugadora más joven en ganar un WTA 1000 al levantar el trofeo en Dubái, algo que confirmó unas semanas más tarde al triunfar también en otra cita de esa categoría, Indian Wells, batiendo allí a las dos primeras jugadoras entonces en el ranking, Iga Swiatek y Aryna Sabalenka.

Esos éxitos le valieron escalar al quinto puesto mundial.

Ese ascenso espectacular escondía en cierta forma otros aspectos más oscuros y menos felices de su biografía.

Con 14 años comprendió ya que la exposición pública tiene un precio y fue víctima de acoso en las redes sociales, recibiendo incluso amenazas que la aterrorizaron.

Andreeva empezó entonces a trabajar con una psicóloga, con la que sigue y con la que ha desarrollado tácticas para canalizar los momentos de dificultad mental: canturrea en su cabeza en plenos intercambios en la pista o proyecta en su cabeza un enorme panel donde se lee "STOP" cuando siente que le vienen pensamientos negativos.

Preguntada a menudo por la cuestión de la invasión rusa de Ucrania, como esta semana cuando se enfrentaba en semifinales de Roland Garros a la ucraniana Marta Kostyuk, Andreeva rechaza hacer comentarios y dice estar centrada al 100% en el deporte.

- Conchita Martínez, su mentora -

Su entrenadora es la extenista española Conchita Martínez, en la que dice tener "confianza total".

En el pasado Wimbledon, Martínez alabó a su pupila diciendo que era "una chica amable y muy atenta, que fuera de las pistas sonríe mucho, que puede jugar a las cartas, reír con diferentes cosas y que es muy agradable".

Desde su encuentro en abril de 2024, las dos sintieron "conexión" y "alquimia", asegura la española de 53 años, campeona de Wimbledon en 1994 y subcampeona de Roland Garros en 2000.

Su otro pilar es su hermana Erika, también jugadora profesional, aunque los roles se han intercambiado y ahora es la mayor la que se fija en la carrera de la pequeña: "Siempre intenté mostrarle lo mejor de mí para que pudiera inspirarse. Ahora tengo la impresión de que es a la inversa".

Durante este Roland Garros se ha visto a Mirra relajada e incluso con momentos de guiño a la grada local, como cuando lució una camiseta de la selección francesa de fútbol, en vísperas del Mundial 2026.