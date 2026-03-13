Mobley lidera paliza de los Cavs en Dallas y los Knicks sepultan aún más a los Pacers

Evan Mobley igualó este viernes su mejor marca de la temporada con 29 puntos, y los Cleveland Cavaliers se impusieron con comodidad por 138-105 en Dallas, donde se consumó una paliza en la que todos los jugadores del equipo anotaron.

La actuación anotadora de Mobley —la más destacada del encuentro— se cimentó en una efectividad de 12 aciertos en 15 intentos de tiro; además, capturó siete rebotes.

Por su parte, Donovan Mitchell sumó 24 puntos y ocho asistencias, mientras que James Harden contribuyó con 17 puntos, siete rebotes y siete asistencias.

"Fue, sencillamente, un esfuerzo colectivo de toda la plantilla", declaró Kenny Atkinson, entrenador de los Cavaliers. "Todos aportaron. El mérito es de Evan; en cierto modo, dominó el partido. Eso fue lo más sobresaliente". Mobley anotó 16 de los primeros 20 puntos de Cleveland, mientras los Cavaliers se lucían con un 62% de acierto en tiros de campo (56 de 91) y sumaban 72 puntos en la pintura.

El novato Cooper Flagg lideró a Dallas con 25 puntos.

-Los Pacers siguen en caída libre-

Jalen Brunson, de Nueva York, anotó 29 puntos; O.G. Anunoby aportó 25 y Mitchell Robinson capturó 22 rebotes —la cifra más alta de su carrera— para impulsar a los Knicks hacia una victoria de 101-92 en Indiana (15-51), extendiendo a 12 partidos la racha de derrotas de los Pacers, el peor registro de la NBA.

Los Knicks (43-25), terceros en la Conferencia Este, mantuvieron el ritmo y la distancia respecto a los Cavaliers (41-26), que ocupan el cuarto lugar. Jalen Duren, de Detroit, sumó 30 puntos y 13 rebotes para guiar a los Pistons a una victoria de 126-110 sobre los visitantes de Memphis.

Cade Cunningham aportó 17 puntos y 15 asistencias en la paliza, un resultado que dejó a los líderes de la Conferencia Este con una marca de 48-18 y condenó a los Grizzlies a su séptima derrota consecutiva.

En Houston, Kevin Durant anotó 32 puntos y resultó decisivo en los segundos finales para asegurar una victoria de 107-105 para los Rockets sobre Nueva Orleans.

Un triple de Jabari Smith a falta de 21,7 segundos acercó a Houston en el marcador (104-103); posteriormente, cuando Dejounte Murray —de los Pelicans— pisó la línea de banda con el balón en las manos a 13 segundos del final, los Rockets obtuvieron una última oportunidad.

Durant encestó un tiro en suspensión desde 18 pies (aprox. 5,5 metros) a falta de 7,6 segundos para poner a Houston por delante y, tras una pérdida de balón de Zion Williamson, sumó dos tiros libres más.

Murray, quien había anotado 35 puntos en la derrota, convirtió un tiro libre y falló el otro a 3,4 segundos del final.

Trey Murphy capturó el rebote, pero falló su intento de tiro sobre la chicharra.

Brandon Ingram anotó 36 puntos y R.J. Barrett aportó 22 para liderar a los Toronto Raptors en su victoria sobre los visitantes de Phoenix 122-115, rompiendo la racha de cuatro victorias consecutivas de los Suns.