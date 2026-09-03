Monfils se despide del US Open en una derrota ante el joven Tien

El veterano tenista francés Gaël Monfils cayó la noche del jueves ante el estadounidense Learner Tien, un rival al que dobla en edad, en su adiós al US Open y a los torneos de Grand Slam.

Tien, de 20 años, terminó con el recorrido de despedida de Monfils, de 40, por 6-3, 6-4 y 6-3 en un duelo de segunda ronda programado en la segunda mayor pista de Flushing Meadows.

Dos noches atrás, Monfils brindó un gran espectáculo al vencer en su debut al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, siendo el tercer jugador de al menos 40 años en ganar un partido del cuadro principal del US Open.

El carismático jugador galo, que colgará la raqueta en el Masters 1000 de París, deleitó por última vez al público de Nueva York, el segundo lugar donde se siente "mejor" después de París.

En este Grand Slam firmó algunas de sus mayores gestas, como un recorrido sin perder un set hasta las semifinales en 2016, cuando fue derrotado por el serbio Novak Djokovic.

La noche del jueves sus piernas no resistieron el vertiginoso tenis de Tien, una de las figuras más pujantes del tenis estadounidense que ya ocupa el número 15 mundial.