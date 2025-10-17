Monos, tumbas y Rory McIlroy: el golf hace escala en Nueva Delhi

La ocasión es tan inusual que jugadores y público tienen la firme intención de disfrutarla. El campeonato mundial de golf DP World Tour y sus estrellas, encabezadas por el irlandés Rory McIlroy, hacen escala este fin de semana en India en un recorrido singular y cargado de historia.

Ubicado en medio de la capital Nueva Delhi y sus 30 millones de habitantes, el Club de Golf de Delhi (GDC) ofrece un paisaje lleno de tumbas y monumentos de la era mogol (1526-1857).

En el siglo XXI, el acceso está estrictamente reservado a los miembros de este exclusivo club destinado a una rica élite.

"Lo dije cuando estaba en el hoyo 17. Es difícil creer que todos estos edificios, estos monumentos, sean tan antiguos", confesó el golfista irlandés Shane Lowry, "pero es genial".

"Es realmente muy especial", añadió el inglés Tommy Fleetwood, quien no había pisado el césped de Nueva Delhi ni se había cruzado con los monos, mangostas o pavos reales que habitan allí desde 2016. "Es uno de los recorridos más agradables", añadió.

El torneo internacional que se celebra allí hasta el domingo es solo el cuarto que este campo de golf acoge desde 2008.

"Un momento histórico para el golf indio", celebró el director del golf profesional en el gigante asiático, Kapil Dev.

El campo fue diseñado en los años 1930, bajo el Imperio británico, con la ayuda de elefantes que actuaron como excavadoras en medio del bosque y las tumbas de los siglos XV o XVII.

"Aquí reposan las ruinas de dinastías, los vestigios de poderosos imperios que dan testimonio de una era gloriosa", se enorgullece el club en su sitio web.

Su presidente, Raj Khoslam, elogió "la magnífica belleza del paisaje" y su carácter "único".

"No he visto nada igual en otros recorridos", expresó a la AFP el golfista sueco Simon Forsstrom al admirar la tumba de piedra roja que bordea el hoyo 14. "Es una experiencia curiosa estar de pie junto a este monumento".

A pesar de todos estos atractivos, el GDC no es el campo de golf más antiguo de India. Este título pertenece al de Calcuta, fundado en 1829 y considerado el más antiguo del mundo fuera de Gran Bretaña.