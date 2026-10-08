Montagliani busca seguir en Concacaf y despeja reelección de Infantino, según medios

Victor Montagliani tiene la intención de seguir al frente de la Concacaf en lugar de entrar en la pelea por la presidencia de la FIFA, pese a ser considerado la mayor amenaza potencial a la reelección de Gianni Infantino, informaron este jueves varios medios de prensa.

El empresario canadiense habría comunicado al personal de la Concacaf que pretende ir por la reelección para un cuarto mandato en la confederación que representa el fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

De confirmarse, Montagliani quedaría prácticamente descartado como posible retador de Infantino.

El italosuizo atraviesa la época más turbulenta de su presidencia en la FIFA por la indignación que generó su ahora abortado plan para crear una filial comercial que gestionara los principales eventos del fútbol, incluido el Mundial.

La próxima elección de la FIFA está prevista para marzo, y la votación para presidir la Concacaf está programada para principios del próximo año.

Un portavoz de la Concacaf contactado por la AFP no confirmó de inmediato las informaciones procedentes de The Guardian, la BBC y ESPN, que citaban fuentes anónimas.

Montagliani, actual vicepresidente de la FIFA, fue considerado durante mucho tiempo un aliado de Infantino, pero ya había mostrado diferencias con el presidente de la FIFA antes de desmarcarse del reciente proyecto de inversión privada.

El canadiense preside la Concacaf desde 2016 y su ascenso aportó la calma que necesitaba la confederación después de que sus dos predecesores inmediatos fueran implicados en un escándalo de corrupción de FIFA.

Desde que estalló la última polémica en la FIFA tras el Mundial de Norteamérica, Infantino perdió el apoyo de numerosos países miembros, así como de la Concacaf, la europea UEFA y la Confederación Asiática de Fútbol.

La propia UEFA anunció que prepara acciones legales a causa del frustrado plan.

Pese a sus detractores, Infantino buscará un cuarto mandato como cabeza del máximo organismo rector del fútbol, según confirmó el mes pasado la propia FIFA.

La Confederación africana y la Conmebol sudamericana se mantienen leales a Infantino, junto con algunas naciones asiáticas, entre ellas la anfitriona del Mundial 2034, Arabia Saudita, y Catar, sede de la Copa del Mundo 2022.