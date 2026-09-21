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Deportes
Omar Batista | El homenajeado Laffit Pincay Jr. hizo entrega de la copa a Álvaro Díaz, en representación del Stud Las Riendas.
Marcos Thils
21 de septiembre de 2026
1,200
Fueron los metros del recorrido de la carrera clásica en el hipódromo.
Tags:
Hípica
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Hipódromo Presidente Remón
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Panamá
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