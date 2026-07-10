Muchova-Noskova, una final de Wimbledon 100% checa por un primer título de Grand Slam

Dos checas separadas por la red y un primer título del Grand Slam en juego: Karolina Muchova y su compatriota Linda Noskova, casi invencible sobre pasto desde hace dos temporadas, tratarán de estrenar su palmarés de 'Grandes' el sábado en la final femenina de Wimbledon.

Finalista de Roland Garros en 2023, donde cayó en tres sets a manos de la polaca Iga Swiatek, que ganaría el tercero de sus cuatro títulos sobre el polvo de ladrillo parisino, Karolina Muchova sabe lo que es jugar una final de Grand Slam.

De 29 años, la tenista checa está viviendo la mejor temporada de su carrera con un primer título WTA 1000, en Doha en febrero, y una primera corona sobre el pasto de Bad Hombourg (Alemania) justo antes de Wimbledon.

Habilidosa hasta el extremo con la raqueta, la 9ª del ranking mundial dispone de un abanico de golpes más amplio que muchas de sus rivales, y eso la convierte en una jugadora muy apreciada entre los aficionados.

Su víctima en semifinales, la estadounidense Coco Gauff (7ª), consideró el jueves que "por su talento, ella (Muchova) merecería más éxitos" que sus tres títulos WTA.

Pero las lesiones se han interpuesto a menudo en su camino. Operada de la muñeca derecha y alejada del circuito entre septiembre de 2023 y junio de 2024, un dolor persistente en la izquierda la obligó a jugar el revés a una mano durante parte de la temporada 2025.

El jueves, contra Gauff, la checa despertó nuevas preocupaciones cuando se masajeó la zona abdominal con una mueca de dolor durante el súper 'tie-break'.

- Pareja de dobles en París 2024 -

Al otro lado de la red, Linda Noskova parece estar también en el mejor momento de su carrera.

A los 21 años, la número 12 del mundo conquistó en junio en Berlín su primer título sobre césped y eliminó a cuatro cabezas de serie en Wimbledon, incluida la campeona del Abierto de Australia 2025, la estadounidense Madison Keys.

En las dos últimas temporadas, Noskova es la jugadora que más partidos ha ganado sobre hierba (19) en el circuito WTA.

Igualmente hábil en pista dura, donde alcanzó los cuartos de final del Abierto de Australia en 2024 y la final del WTA 1000 de Pekín en 2025, la jugadora diestra nacida cerca de la frontera eslovaca perdió el único partido que ha disputado contra Muchova, en tercera ronda del último US Open.

A pesar de su diferencia de edad, las dos checas se conocieron mejor en 2024, al disputar el torneo olímpico de dobles en los Juegos de París, en el que quedaron a puertas del podio.

Sea cual sea la ganadora, una tercera campeona checa en cuatro años será coronada en el All England Club, después de los títulos de Marketa Vondrousova (2023) y Barbora Krejcikova (2024).

"Casi se ha convertido en una tradición", sonrió Noskova al acercarse a su primera final de Grand Slam.