Muere Ángel Arroyo, primera figura del ciclismo moderno en España

El exciclista Ángel Arroyo, referente de este deporte en los años 1980 en España y segundo en el Tour de Francia en 1983, falleció en Ávila (centro de España) este lunes a los 70 años de edad, informó la Federación Española de Ciclismo.

Arroyo, que llevaba un tiempo enfermo, fue una de las grandes figuras del ciclismo español de los años 1980 junto a nombres como el de Pedro Delgado.

Su gran momento llegó en el Tour de Francia de 1983, en el que acabó segundo por detrás del ganador, el francés Laurent Fignon.

Con este logro, Arroyo volvió a traer al ciclismo español al primer plano de la ronda gala tras largos años alejado del foco.

El español, debutante en el Tour, se lució especialmente ganando en la 15ª etapa en una cronoescalada al Puy de Dôme.

Arroyo se impuso por delante de su compañero en el equipo Reynolds (embrión del actual Movistar) Pedro Delgado, quien cinco años después ganaría la Grande Boucle.

El español volvería a correr el Tour al año siguiente quedando sexto en la general.

En 1982, Arroyo ganó la Vuelta a España pero fue desposeído del título tras dar positivo en un control antidopaje en la 17ª etapa y ser penalizado con 10 minutos, lo que le relegó a la 13ª posición.

Arroyo, que siempre negó haberse dopado, se acabó retirando en 1989 tras ganar, entre otros, dos etapas del Tour de Francia y otras dos de la Vuelta a España.

Su salida del pelotón coincidió con el inicio de una etapa dorada para el ciclismo español con nombres como el de Delgado, Miguel Indurain o Alberto Contador.