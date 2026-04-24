Musetti inicia con paso firme su recorrido en Madrid

El italiano Lorenzo Musetti, número 9 del mundo, inició su recorrido en el Masters 1000 de Madrid con paso firme al imponerse este viernes al polaco Hurbert Hurkacz por 6-4 y 7-6 (7/4).

El italiano se medirá en tercera ronda con el neerlandés Tallon Griekspoor, que este viernes derrotó al bielorruso Damir Dzumhur por 6-3 y 6-4.

Musetti, semifinalista de Roland Garros el pasado año, se llevó el primer set con comodidad, pero sufrió más en el segundo.

El italiano salvó dos pelotas de rotura que hubieran significado el segundo set para su rival, para llevar el partido al desempate.

Una doble falta del polaco permitió a Musetti despegar hacia la victoria.

Por la tarde está previsto que entre en liza el número uno del mundo, Jannik Sinner, contra el francés Benjamin Bonzi.

Sinner es el gran favorito en Madrid tras la baja de Carlos Alcaraz por sus problemas en la muñeca.

-- Los resultados del viernes en el Masters 1000 de Madrid:

. Individual masculino - 2a ronda:

Arthur Rinderknech (FRA/N.22) derrotó a Dusan Lajovic (SRB) 6-3, 6-2

Alex Michelsen (USA/N.33) a Jan-Lennard Struff (GER) 6-2, 6-1

Tallon Griekspoor (NED/N.29) a Damir Dzumhur (BIH) 6-3, 6-4

Lorenzo Musetti (ITA/N.6) a Hubert Hurkacz (POL) 6-4, 7-6 (7/4)