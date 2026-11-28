El arquero uruguayo Fernando Muslera anunció este sábado su retiro del fútbol profesional, después de la derrota 1-0 de Estudiantes de La Plata ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores, disputada en el estadio Centenario de Montevideo.

Entre lágrimas y visiblemente emocionado el guardameta de 40 años confirmó que el encuentro marcó el final de su carrera, durante una entrevista con ESPN.

"Me voy feliz de haber competido hasta el último día. Es el cierre de mi carrera. Lo había hablado con la directiva, le agradecí uno por uno a todos mis compañeros, a Sebastian (Verón, presidente de Estudiantes), y a toda la gente", expresó.

La despedida tuvo un significado especial para Muslera, que jugó la final en su país y en el estadio donde debutó como profesional.

"Obviamente que hay mucha amargura por el resultado pero mucha satisfacción por como competimos. Me voy muy feliz, en lo personal, es un cierre de carrera espectacular. Más allá del resultado esto es parte del fútbol", reconoció emocionado.

- Resurrección en el Pincha -

El arquero cierra su trayectoria después de una temporada de reivindicación deportiva. Tras recibir fuertes críticas por sus actuaciones con Uruguay en el Mundial, encontró en Estudiantes una oportunidad para recuperar protagonismo y convertirse en uno de los héroes de la campaña continental.

Su actuación en las semifinales fue determinante para eliminar al campeón Flamengo.

Muslera detuvo los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique en la tanda de penales disputada en el Maracaná y aseguró el pase del equipo argentino a la final.

Tras tumbar al gigante Flamengo, el charrúa sentenció: "el fútbol siempre te da otra oportunidad", sentenció.

Muslera, que atajó para clubes como Lazio y Galatasaray, encontró en Estudiantes en Estudiantes después de ser antihéroe del Mundial de Norteamérica 2026.

Fallos graves en varios partidos de Uruguay opacaron su larga trayectoria con la Celeste.

El guardameta jugó cinco Copas del Mundo.

En su debut mundialista, Uruguay sorprendió al mundo al terminar en cuarto lugar, con la dirección técnica de Oscar Tabárez y el destaque del tridente ofensivo más goleador de la historia del combinado, formado por Luis Suárez, Edinson Cavani y Diego Forlán.

Muslera se transformó en arquero insustituible del equipo y 16 años después sorprendió al retornar y transformarse en referente anímico del plantel dirigido por Marcelo Bielsa.

Pero el fracaso mundialista, con Uruguay eliminado en primera ronda, caló hondo en la figura del arquero.

Pese al opaco final en su selección, la conquista de la Copa América 2011 ante la local Argentina seguirá siendo el título más importante en su carrera luego de que la Libertadores le fuera esquiva.