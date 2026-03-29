Nace una estrella en Suzuka, Antonelli líder más joven en historia de la F1

El piloto italiano de Mercedes Kimi Antonelli se impuso en el Gran Premio de Japón, este domingo en el circuito de Suzuka, y se convirtió a los 19 años en el piloto más joven en liderar el campeonato del mundo de Fórmula 1.

Con la segunda victoria en su carrera, tras la lograda hace quince días en Shanghái, Antonelli suma 72 puntos en el Mundial de pilotos, nueve más que su compañero británico George Russell, que tuvo que conformarse con la cuarta plaza, por detrás de Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari).

Pese a no lograr un nuevo doblete como sí hizo en las dos primeras carreras de la temporada, Mercedes sigue dominando el Mundial y si sus rivales no logran acercarse a la escudería alemana, el título de pilotos se jugará entre Antonelli y Russell.

- "Vamos por el buen camino" -

"Por supuesto que todavía es demasiado pronto para pensar en el campeonato, pero vamos por buen camino", declaró tras la carrera Antonelli.

No fue, sin embargo, un paseo para el italiano, que se sobrepuso a una salida fallida, cuando partiendo desde la pole position se vio relegado a la sexta plaza en los primeros metros del Gran Premio.

Tampoco le fue mucho mejor a Russell, que pese a salir segundo se vio relegado al cuarto puesto, por detrás de Piastri, Leclerc y Norris.

Pese a su salida fallida, Russell fue adelantando a sus rivales hasta colocarse a la altura de Piastri y pelear por la primera plaza.

Si bien la situación parecía ideal para el británico, todo cambió cuando los monoplazas comenzaron a entrar en boxes para cambiar neumáticos.

- El coche de seguridad, decisivo -

Norris trató de sorprender y adelantó su entrada a la vuelta 16 para tratar de avanzar posiciones, pero no lo logró.

Posteriormente entraron a cambiar gomas Leclerc y Piastri, dejando a los Mercedes en cabeza, con Russell lidery Antonelli a poco más de dos segundos y medio.

Russell entró tras 21 vueltas y justo después se accidentó el británico Oliver Bearman al intentar superar al argentino Franco Colapinto lo que obligó a salir al coche de seguridad.

Eso favoreció a aquellos que aún o habían pasado por boxes, entre ellos Antonelli, que pasó de la tercera posición a liderar la carrera.

"No sé qué habría pasado, cuál habría sido el resultado sin el coche de seguridad, pero sin duda me hizo la vida mucho más fácil", admitió Antonelli.

- Russell fuera del podio -

Porque ahí prácticamente se acabó la carrera, al menos por la victoria. El italiano ya no perdió la primera plaza, seguido a distancia por Piastri, mientras que por detrás los dos Ferrari y Russell lucharon en las últimas vueltas por subir al podio.

"Es una pena porque nunca sabremos qué habría pasado (sin la salida del coche de seguridad), pero no podemos estar decepcionados por terminar segundos", declaró Piastri.

Por detrás se clasificaron Norris (5º), Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Max Verstappen, Liam Lawson y cerró el Top 10 Esteban Ocon.

- Paro forzoso por la guerra -

El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) tuvo una mala salida y se quedó fuera de los puntos (13º), por delante de Carlos Sainz (15º), Colapinto (16º), Sergio Pérez (17º) y Fernando Alonso, que pudo acabar su primera carrera del año (18º).

La Fórmula 1 no volverá hasta el primer fin de semana de mayo en Miami, luego de la cancelación de las dos carreras previstas en abril, Baréin y Arabia Saudita, como consecuencia de la guerra en Oriente Medio.