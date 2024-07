Nadal-Alcaraz, una dupla con magia, pero sin rodaje y con dudas en París

Un 'maestro' que estira su ocaso y un sucesor que no esconde su hambre de gloria, Rafael Nadal y Carlos Alcaraz forman en París una dupla estelar pero con poco entrenamiento conjunto y las dudas sobre el físico del mallorquín en la antesala de un tenis olímpico que promete batallas memorables.

Con 22 Grand Slam ganados y en la recta final de su carrera, Nadal es el 'maestro' que aporta la sabiduría que los años dan.

A su lado, Alcaraz suma un repertorio tenístico digno de su antecesor pero recargado con la energía propia de los 21 años, a los que llega con 4 títulos 'grandes'.

Todo un repertorio que les rotularía de favoritos al oro en la tierra batida de Roland Garros, la casa de Nadal -ganador de 14 títulos- y que coronó por primera vez en junio a Alcaraz. Sin embargo la falta de juego conjunto y el físico de Nadal ponen paños fríos a la euforia de los fanáticos.

"Entiendo el morbo, la ilusión de vernos jugar juntos, no pensemos que eso se traduce en éxito", dijo Nadal esta semana, en tono reflexivo. Alcaraz, asintió al 'veterano', pero sin borrar su sonrisa.

- Molestias en el abductor -

A la falta de rodaje se suma el extremo cuidado que necesita el físico de Rafa, quien no entrenó el jueves.

"Tuvo una molestia ayer (miércoles) por la mañana (...) y antes de que fuera a más se decidió parar", explicó su entrenador Carlos Moyà en declaraciones a Radio Nacional de España.

"No forzar de momento y darle tiempo a ver si se recupera bien. Veremos en qué condiciones está mañana y el sábado", añadió un Moyà que no pudo confirmar "ni que no va a jugar ni que va a jugar" en París.

La dupla debutará en París ante los argentinos, Máximo González y Andrés Molteni, sextos en la preclasificación.

Antes de conocer sus rivales, Nadal reconoció que "la pista un poco ayuda", porque da la opción de construir desde el fondo de la cancha.

En solitario, Alcaraz iniciará el camino olímpico ante el libanés Hady Habib, mientras que el de Manacor lo hará ante el húngaro Marton Fucsovics (83). Pero con el plus de un posible choque de segunda ronda ante uno de sus archirrivales, el serbio Novak Djokovic.

- Tan parecidos, tan diferentes -

España, la fortaleza física y la 'garra' sin fin, también la posibilidad de redefinir los movimientos técnicos del tenis sin perder precisión, todas coincidencias de la dupla.

Sin embargo, lejos está Alcaraz de ser una copia tenística de su antecesor.

"Se ha hablado mucho sobre que su juego tiene elementos de Roger, Rafa y míos. Estoy de acuerdo. Creo que tiene lo mejor de los tres", llegó a decir el propio Djokovic tras caer derrotado en la final de Wimbledon el año pasado.

"Para ser honestos, nunca he jugado contra un jugador como él. Roger y Rafa tienen obviamente sus propias fortalezas y debilidades. Carlos es un jugador muy completo y una capacidad increíble de adaptación", añadió la leyenda serbia.

Fuera del campo la dupla española ya conquistó el título de figuras más buscadas por los demás deportistas en la Villa Olímpica de París.

"Siendo tan buenos deportistas que sean buena gente es algo que valoro mucho", dijo David Ferrer, uno de los entrenadores del equipo español el miércoles, recordando los 45 minutos que se retrasa la cena de la delegación por la atención de los dos jugadores a las solicitudes de 'selfies' y fotos en los pasillos de la Villa olímpica.

Nadal tiene en su vitrina un oro en singles, Pekín-2008 y otra medalla dorada en dobles, junto a Marc López en Rio-2016.

Alcaraz busca colgarse el doblete en París... si el físico de Nadal lo permite.