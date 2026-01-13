Nani Roma se coloca al frente del Dakar de autos tras una jornada de sobresaltos

Vuelco en la clasificación general de autos en el Rally Dakar: el español Nani Roma se colocó líder al término de una jornada marcada por las dificultades de navegación en el desierto saudita y su compatriota Carlos Sainz es segundo.

En la primera jornada de la etapa maratón alrededor de Wadi ad Dawasir, en pleno desierto saudita donde los participantes pasarán la noche en un vivac tras recorrer 531 km (410 cronometrados), Sainz y Roma fueron los más rápidos entre los pilotos que optan al podio final el próximo sábado.

Los veteranos pilotos españoles de Ford casi calcaron los tiempos: Sainz se dejó en la meta 12'23" y Roma 14'39" con respecto al vencedor del día, el polaco Erik Goczal, quien se vio favorecido por el hecho de que todos los pilotos punteros salieron primero, lo que aumenta las dificultades de correr por el desierto al no disponer de referencias.

Sainz, no obstante, se vio perjudicado por una sanción impuesta por exceso de velocidad.

Los tres pilotos que comenzaron la jornada como líderes, el catarí Nasser Al Attiyah, el sueco Mattias Ekstrom y el sudafricano Henk Lategan, se perdieron en el desierto y llegaron a la meta con más de 25 minutos de retraso.

Tras esta etapa, Roma aventaja en 57 segundos a Saiz y Al Attiyah es tercero a 1'10", mientras que Lategan queda a 6'13" y Ekstrom a 11'19".

Estas clasificaciones, no obstante, pueden sufrir de nuevo un vuelco el miércoles, cuando la etapa maratón concluya en Bisha tras recorrer 467 km, de los que 420 serán cronometrados.