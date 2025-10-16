Naomi Osaka se retira de los cuartos de final del Abierto de Osaka por lesión

La tenista japonesa Naomi Osaka, campeona de cuatro torneos de Grand Slam, se retiró del Abierto de Osaka antes de su partido de cuartos de final de este viernes, después de que no lograra recuperarse de una lesión en la pierna.

La ex número uno del mundo se emocionó hasta las lágrimas tras haber luchado para vencer en su partido de octavos de final a la campeona defensora, la neerlandesa Suzan Lamens, el miércoles en este certamen jugado en superficie dura y de categoría WTA 250.

Primera cabeza de serie, Osaka, quien cumplió 28 años esta semana, debía enfrentarse a la rumana Jaqueline Cristian (47ª del ranking mundial) en la ronda de las ocho mejores.

"Lamentamos anunciar que Naomi Osaka no se ha recuperado de una lesión en la pierna izquierda sufrida durante la segunda ronda de este torneo y se ha retirado de los cuartos de final programados para hoy", anunció el torneo en la red social X.

Osaka (16ª del escalafón WTA) derrotó en tres sets a Lamens, en un partido que acabó con un vendaje fuerte en su muslo izquierdo. Al término del encuentro, dijo que solo los analgésicos la habían ayudado a superar el enfrentamiento.

Su salida deja a la canadiense Leylah Fernandez (27ª), cuarta cabeza de serie, como la jugadora mejor clasificada en el cuadro.

Osaka tiene previsto jugar en el Abierto del Pacífico en Tokio la próxima semana.