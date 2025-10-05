Nápoles y Roma hacen los deberes para liderar la Serie A

El Nápoles recuperó el liderato de la Serie A al vencer en casa al Génova (2-1), gracias a una mejor diferencia de goles sobre la Roma, nuevo segundo tras su victoria en Florencia (2-1), este domingo al término de la sexta jornada.

Derrotado 2-1 en la jornada anterior en San Siro por el AC Milan, el equipo de Antonio Conte retomó el ritmo.

Apáticos en la primera mitad, a pesar de un buen comienzo donde concedieron al Génova la apertura del marcador con un sublime taconazo de Jeff Ekhator (33'), los napolitanos, revitalizados por la entrada en el juego de De Bruyne (50'), despertaron en un segundo tiempo que dominaron completamente.

Un dominio concretado con dos goles, de Anguissa, acechando de cabeza en el segundo palo tras un centro cruzado de Spinazzola (57'), y el de la victoria de Rasmus Höjlund, aprovechando un balón rechazado por el portero genovés tras un primer intento de Anguissa (75').

En el origen del gol del triunfo napolitano: un centro del incansable De Bruyne.

La última victoria del Génova en Nápoles data del 22 de febrero de 2009.

El campeón defensor lidera gracias a la diferencia de goles frente a la Roma, que se colocó en el segundo lugar al vencer en Florencia, en parte olvidando su derrota del jueves en casa contra el Lille en la Europa League.

La Fiorentina se había puesto por delante con un gol de Moise Kean (14), que estuvo a punto de firmar un doblete pero se topó con el poste (38').

La Roma remontó con goles del argentino Matias Soule (22') y de Bryan Cristante (30').

El gran partido de esta jornada, la Juventus recibiendo al Milan en Turín, terminó en un empate sin goles al final de un partido con dos caras: una primera mitad muy táctica y cerrada, donde la primera ocasión llegó en el minuto 25 con un cabezazo preciso pero algo débil de Federico Gatti, a las manos de Mike Maignan; y una segunda más animada cuando los espacios se abrieron.

- Pulisic falla un penal -

Los Rossoneri entonces tuvieron las mejores ocasiones, pero no supieron aprovecharlas, como en el caso de un penal sancionado por un empujón de Kelly sobre el mexicano Santiago Giménez lanzado en profundidad por un Luka Modric, siempre incisivo (32'), fallado por Pulisic.

Tras este empate, el AC Milan cae al tercer puesto y la Juve al quinto.

El sábado, el Inter de Milán venció ampliamente a la Cremonese (4-1) en San Siro, resultado que le sirve para ganar una posición en la clasificación (4º).

Detrás del Top 5, donde la lucha es feroz —los cinco equipos están separados por tres puntos—, el Atalanta, que empató en Bérgamo contra el Como (1-1), sigue siendo sexto pero pierde fuerza.

En la parte baja de la tabla, el Lecce logró una excelente operación: su victoria el sábado en Parma (1-0) hace que salte cinco puestos en la clasificación, del último al 15º, justo delante del Torino (16º) y de los cuatro equipos que aún buscan su primera victoria en la Serie A esta temporada: Fiorentina (17º), Verona (18º), Génova (19º) y Pisa, nuevo colista.