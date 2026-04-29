Nelly Korda y María José Marín, dos brillos distintos en el Riviera Maya Open

Desde la cumbre del ranking mundial, la golfista estadounidense Nelly Korda aterriza en México para potenciar el Riviera Maya Open, un torneo que comienza el jueves con el propósito de impulsar nuevas figuras latinoamericanas como la colombiana María José Marín.

El principal certamen de golf femenino de Latinoamérica celebrará su segunda edición desde que la LPGA regresó a México en 2025. En esta ocasión, contará con la presencia de la número uno del mundo, ganadora de 17 títulos, incluidos tres Majors.

"Un gran reto para esta segunda edición era traer a las mejores jugadoras del mundo", dijo a la AFP Gustavo Santoscoy, director general del encuentro que se jugará hasta el domingo en el complejo turístico de Mayakoba, en Quintana Roo, en el este de México.

Santoscoy reconoció que la organización tuvo "un poco de suerte" para concretar la llegada de la campeona olímpica en los Juegos de Tokio 2020.

Según él, la golfista de 27 años se dejó cautivar por el complejo turístico de Mayakoba y su campo de golf El Camaleón, admirado porque durante su recorrido presenta cuatro distintos escenarios: selva, dunas, manglares y playa.

"Nelly ya conocía Mayakoba, estuvo aquí con su familia hace unos años y ya había jugado en el campo de golf. El año pasado, al escuchar que habría un torneo LPGA aquí, nos expresó su interés de jugarlo", detalló el directivo.

- Korda, imán de taquilla –

El Riviera Maya Open será para Korda el segundo torneo oficial en México y el primero que disputa tras ganar el domingo el primer Major femenino del año, el Chevron Championship en Houston, Texas.

"Estoy muy contenta de estar de regreso. La última vez que jugué en este país fue en mi año de debut (2017), en un torneo en la Ciudad de México", dijo la golfista originaria de Florida este miércoles.

"Este es mi tipo de clima: caluroso y húmedo. Estoy emocionada. El campo de golf es precioso, con algunos hoyos par 3 con vista al océano", apuntó.

Sin tener una jugadora top-10 en 2025, el Riviera Maya Open registró una asistencia acumulada de 10.000 espectadores y tuvo una audiencia de 10 millones de televidentes de decenas de países.

Con Korda en escena, los organizadores del torneo esperan elevar ambas cifras al menos entre 15 y 20 por ciento, respectivamente.

"La respuesta a la participación de Nelly Korda ha sido sumamente positiva, tanto en la venta de boletos como en las interacciones en redes sociales. La proyección de la número uno del mundo es evidente y muy clara", señaló Santoscoy.

Con Korda como la estrella más brillante en Mayakoba, se espera que durante la competición la Riviera Maya se fortalezca como destino turístico mundial.

- Marín y su inicio prometedor -

El Riviera Maya Open también "es una oportunidad increíble para todas aquellas jugadoras jóvenes que están iniciando en golf", comentó Santoscoy.

La cita está pensada para proyectar a las golfistas latinoamericanas, primordialmente a las locales. En esta segunda edición destaca la participación de nueve mexicanas, lideradas por la estelar Gaby López, de 32 años y número 27 del mundo.

Caso llamativo es el de la colombiana María José Marín, de 19 años, quien ha despertado gran expectación a nivel amateur.

"María José es una de las siguientes estrellas a seguir en la LPGA", dijo Santoscoy, quien confía en el talento de la joven nacida en México, pero que creció en Cali y representa a Colombia.

En 2025, Marín ganó el campeonato de golf individual de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA) en Estados Unidos. En abril, se convirtió en la primera latinoamericana en ganar el Augusta National Women's Amateur.

"Le he comentado: 'María José, este es tu torneo, en casa, en Latinoamérica, es un torneo que tienes que aprovechar'", dijo Santoscoy.